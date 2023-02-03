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Perez, RB19'un kendisine uymasını umuyor

Sergio Perez, Red Bull RB19'un lansmanından sonra yaptığı açıklamada yeni aracın kendisine uymasını umduğunu söyledi.

Zeynep Taş
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Perez, RB19'un kendisine uymasını umuyor
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Perez, iki kez şampiyon olan Max Verstappen'e karşı bir kez daha şampiyonluk mücadelesi vermeyi umarak Red Bull takımında üçüncü sezonuna hazırlanıyor ve bunun anahtarı RB19'un yol tutuşundan en iyi şekilde yararlanmak olacak.

RB18, 2022 sezonunun başlarında Perez'in sürüşüne daha iyi uyum sağlamış gibi görünse de, sezon ilerledikçe denge Verstappen'in lehine değişti. Meksikalı pilot son yarışlarda bu sorunu çözmeyi başardı ancak Ferrari pilotu Charles Leclerc'e karşı şampiyonada ikinciliği korumasına yetmedi.

Motorsport.com'un seçkin medya grubuna Perez, "Hatalarımızdan ders çıkardık çünkü bazen ayarlar konusunda yanlış yöne gittik. Bunu anlamak bizim için çok önemliydi. Sanırım sezon sonuna doğru araçla ne yaptığımızın farkına vardık. Şu anda doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum." dedi.

RB19 hakkında konuşan Pérez Motorsport.com'un bir sorusu üzerine, aracı pistte çalıştırabildiğini ve görevinin, yapmış olduğu çalışmalara ek olarak yol tutuşu için doğru dengeyi bulmak olacağını belirtti.

Red Bull Racing RB19

Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Perez, "Üzerinde çalışacağımız şeyler var. Takımı belli bir yönde zorluyorum ve o yönde ilerlediğimizi düşünüyoruz, ama göreceğiz. Önemli olan araca uyum sağlamak ve onu en üst düzeye çıkarmaya çalışmak." diye ekledi.

Perez, rakiplerinin sadece Ferrari ve Mercedes olmayacağı bir sezon bekliyor çünkü McLaren ve Alpine gibi takımlardan da bir atak bekliyor.

Perez, "Yıl sonuna doğru Mercedes'te gördüğümüz gibi, çok güçlü bir rekabet olacak çünkü Ferrari de zorlayacak. Sezon içerisinde rekabetin çok yüksek olacağını düşünüyorum ve orta sıralardaki üç takımın da öne çıkmasını bekliyorum." dedi.

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