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Perez: "RB19 oldukça hızlı görünüyor"

Sergio Perez, RB19'daki ilk gününden memnun olduğunu ve cumartesi günü temel olarak ayarlara odaklanacağını söyledi.

Luis Ramírez
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Perez: "RB19 oldukça hızlı görünüyor"
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Sergio Perez, cuma günü Bahreyn'de yeni RB19 ile ilk kez tanıştı ve sabah bölümünde en çok tur atan isimlerden birisi oldu.

Meksikalı pilot bu sayede yeni araçla alakalı ilk izlenimlerini edinirken, özellikle tempo anlamında çok iyi göründüklerini dile getirdi.

Perez, "Bu sabah RB19'un direksiyonuna döndüğüm için mutluyum."

"İyi bir hızımız var, araç bana iyi bir his veriyor. Umarım iyi bir ayar bulabiliriz."

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19
2/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19
3/9

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19
4/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19
5/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Pérez, Red Bull Racing
Sergio Pérez, Red Bull Racing
6/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Pérez, Red Bull Racing
Sergio Pérez, Red Bull Racing
7/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, detalle traero
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, detalle traero
8/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19
9/9

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Geçen yılki araçla kıyaslandığında arada küçük farklılıklar var ve bu temelde lastiklerin değişmesinden kaynaklanıyor. Bunun dışında genel olarak oldukça benzer olduklarını söyleyebilirim."

"Bugün aracın dayanıklılığını ve davranışlarını kontrol etmek amacıyla ağırlıklı olarak yarış simülasyonuna odaklandık, bugün için önceliğimiz buydu. Şimdiye kadar araçtan memnunum diyebilirim."

"Cumartesi günü için önceliğimiz sıralama temposu üzerinde çalışmak ve yarış simülasyonu yapmak olacak. Ayrıca ayarlar üzerinde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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