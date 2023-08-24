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Formula 1 / Hollanda GP Röportaj

Perez: "RB19 geliştikçe benim sürüş tarzımdan uzaklaştı"

İlk dört yarışta iki zafer alan Sergio Perez, Red Bull'un yaptığı güncellemeler sonrası aracın davranışının değiştirdiğini ve sürüş tarzı tercihlerinden uzaklaştığını iddia etti.

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Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, 2023 sezonunun ikinci yarısında iyi bir performans sergilemek ve düzenli olarak podyumlar alarak şampiyonayı ikinci bitirmek istiyor.

Bu, sezona başlarken kendisine koyduğu hedefle örtüşen bir durum değil çünkü ilk dört yarışta aldığı iki zaferle, şampiyonluk hesapları yapmaya başlamıştı.

Verstappen sezon ilerledikçe ipleri eline almaya başladı ve neredeyse her hafta sonu hatasız bir sürüş çıkardı.

Perez'e göre bunu tetikleyen şeylerden birisi de RB19'un gelişim yönü oldu.

Perez, "Sezonun ilk bölümünü, özellikle de son iki yarışı iyi bitirmek çok önemliydi."

"Aracın gelişimiyle birlikte biraz daha zorlandığım, bazı şeylerin bana eskisi kadar doğal gelmediği ve araç değiştiği için sürüş stilimi değiştirmek ve buna adapte etmek zorunda kaldığım sır değil."

"Son iki yarışın bu açıdan çok daha iyi geçtiğini düşünüyorum"

"Bir bakıma geçen yılla aynı şey oldu."

"Yine de takım sonunda mümkün olduğunca hızlı bir araç yapmaya çalışıyor ve bazen gelişim yönü bir stilden ziyade diğerine daha uygun oluyor."

"Bu işler böyle yürüyor." dedi.

En çok zorlandığı alan sorulduğunda Perez, "Oldukça karmaşık bir durum ve konuşmaya başlarsam, istediğimden daha fazla detaya girmem gerekecek."

"Benim için zor olan daha çok aracın orta ve yüksek hızlı virajlardaki davranışı."

"Bu, özellikle koşullar zorlaştığında, kendime olan güvenimi biraz azalttı ama sorun değil, bu benim için başka bir mücadele." dedi.

Az antrenman olmasının sürüş stilini değiştirmesine engel olduğunu ekleyen Perez, "Gerçekten kolay değil çünkü çok az antrenmana sahibiz."

"Bir yöne ya da diğerine giderseniz, hafta sonunun geri kalanında orada kalmak zorundasınız. Yani bir sürücü için kolay bir durum değil."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Photo by: Erik Junius

Takımın durumu düzeltmek için farklı ayarlar denediğini doğrulayan Perez, "Evet, bunu gerçekten hissediyorum. Fakat sezon başındaki hissiyatı henüz yakalayamadık, o zaman çok daha doğal bir hissiyat vardı."

"Yine de dediğim gibi iyi bir iş çıkardık. Şimdilik gelişmeye devam edeceğimizi düşünüyorum."

"Özellikle gelişim açısından pek çok şeyi anladığımızı düşünüyorum. Takım gerçekten neyi sevdiğimi ve nerede kendimi en rahat hissettiğimi biliyor."

"Yaz tatili boyunca kendime daha fazla güvenmemi sağlayacak bazı adımlar attık."

"Umarım sezonun ikinci yarısında iyi bir gelişim kaydedebiliriz." diye ekledi.

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Russell: "Halen geliştirmemiz gereken çok şey var"

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