Perez: "RB19 daha çok bir 'Pazar günü aracı'"
Red Bull ile ikinci sıraya yerleşen Sergio Perez, bazı sıkıntılara rağmen iyi hissettiğini ve yarışta daha farklı işler yapacaklarını söyledi.
Sezonun ilk sıralama seansında takım arkadaşının temposuna yetişemese dahi iyi bir performans sergileyerek ikinci olan Perez, geçen yıl yarış dışı kaldığı pistte yine galibiyet adaylarından olacak.
Sıralama turlarının ardından konuşan Meksikalı, denge anlamında rahat hissetmediğini ve daha iyi bir tur atabileceğini söylese de sonuçtan memnun.
Perez, "Gerçekten çok sıkı bir seansı geride bıraktık. Bu kadar sıkı bir sıralama mücadelesi hatırlamıyorum, Q1 ve Q2 arasında dengeler sürekli değişti. Bu nedenle üstlerde yer almak istiyorsanız hiçbir şeyi masada bırakamazsınız."
"Açıkçası denge açısından tam olarak rahat değildim, turumu 0.1 saniye civarı geliştirebileceğime inanıyorum. Ancak bu başlangıcı yapmanın gerçekten özel olduğunu düşünüyorum."
"Yarışa çok daha fazla hazırlandık, altımızdaki araç daha çok bir Pazar günü aracı. Sıralamalar için bazı tavizler vermemiz gerektiğini biliyorduk ve sonunda bunu yaptık, pek ideal değildi."
"Umarım yarın bu tavizlerin karşılığını alırız ve çok güçlü bir yarış çıkarabiliriz." dedi.
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