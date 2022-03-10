Perez: "RB18'in hissiyatı, Barselona'ya göre çok farklı"

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Sergio Perez, ikinci ve son Formula 1 sezon öncesi testi için Bahreyn'de RB18'in direksiyonuna geçti ve pazartesi günü toplam 138 tur attı.

Tüm gün direksiyonda olan Perez, günün en çok tur atan ismiydi fakat tek tur temposundan ziyade, dolu depoyla uzun sürüşler yaptı.

Günü 1:35.977 ile 10. sırada tamamlayan Perez, aracın Barselona testine oranla çok farklı hissettirdiğini söyledi.

Perez, Bahreyn'de RB18'in nasıl hissettirdiği sorulduğunda, "Barselona'ya kıyasla hissiyat gerçekten çok farklı."

"Orada yaşadığımız sorunlar da buradan farklıydı. Yine de bugün iyi bir temel oluşturduk ve üzerinden geçmemiz gereken çok fazla bilgi topladık."

"Takım umarım yarın Max'le birkaç adım daha atabilir." dedi.

Bu farklı hissiyatın altında yatan şey sorulduğunda Perez, pistin farklı özelliklerine ve İspanya'dakinden tamamen farklı hava şartlarına dikkat çekti.

"Tamamen farklı bir pistte sürüyoruz ve bu nedenle çok farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Barselona'da da sıcaklıklarla uğraşmak zorunda kalmıştık.

"Bahreyn'de takvimdeki en dalgalı pist yüzeyiyle uğraşmak zorundasınız.”

Perez, günün sonunda spin atarak kırmızı bayrağa neden oldu.

Perez, "Soğuk lastiklerle sürüyordum, kontrolü kaybettim ve çakıl havuzuna girdim. Her şey bu kadar. Sonuç olarak gün, planlanandan biraz daha erken sona erdi." dedi.