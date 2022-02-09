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Formula 1 / Red Bull Racing launch Haberler

Perez: "RB18 ile piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Sergio Perez, Red Bull'un bugün gerçekleştirdiği lansmanda ilk kez gördüğü RB18'i kullanmak için sabırsız olduğunu belirtti.

Perez: "RB18 ile piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"
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Red Bull, Haas'tan sonra 2022 aracını tanıtan ikinci takım oldu. Milton Keynes merkezli takım daha önce, yaptıkları geliştirmelerin çoğunu lansmanda saklayacaklarını ve aracın, 23 Şubat'ta Barselona'da piste çıktığında farklı görüneceğini belirtmişti.

Bununla birlikte etkinlik, Oracle ile büyütülen sponsorluk kapsamında RB18'in nasıl görüneceğine dair bir izlenim verdi ve ayrıca, Sergio Perez'in yeni sezon için ilk izlenimlerini öğrenmemizi sağladı.

Meksikalı sürücü, "Sanki daha dün Abu Dhabi'deymişiz gibi geliyor. Mühendislerle halihazırda çok fazla çalışıyorduk ve yeni araçlarla piste çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Hepimiz sıfırdan başlıyoruz." dedi.

Formula 1 2022, araçların daha yakın mücadele etmesini ve böylece gösteriyi geliştirmesini sağlamak amacıyla getirilen yeni kurallar döneminin başlangıcı olacak. Perez'in yeni sezondan beklentisi de bu yönde.

Perez, "Yarışın iyi olmasını umuyorum."

"Yeni kurallar yarışları iyileştirmek için getirildi ve umarım, sürücüler daha fazla rekabet edebilir ve birbirlerini çok daha yakından takip edebilirler."

"Umarım taraftarlara da harika bir eğlence ve yarış sunabiliriz. Bu çok güzel olur." dedi.

Bu yıl, Perez'in Red Bull ile ikinci yılı olacak. Perez, sezonu genel olarak pozitif bir konumda tamamlasa da takım ile ilk yılında araca alışmış ve bazen zorluklar yaşamıştı.

Perez, "Yeni bir takımla, özellikle de ilk yarıştan itibaren şampiyonluk için yarışan bir takımla hıza alıştığım yoğun bir sezondu."

"Bu nedenle alışmak için zaman yoktu. Doğruca mücadeleye girmek gerekiyordu. Çok zorluydu ama gerçekten keyif aldım. Sezonun son turuna kadar her şeyimizi verdik." dedi.

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Galeri: Red Bull RB18 lansmanından kareler
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