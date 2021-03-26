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Perez: "RB16B şimdiye kadar sürdüğüm en iyi araç gibi görünüyor"

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Red Bull pilotu Sergio Perez, yeni RB16B'nin şimdiye kadar sürdüğü en iyi araç olduğu görüşünü paylaşıyor.

Perez: "RB16B şimdiye kadar sürdüğüm en iyi araç gibi görünüyor"

Sergio Perez, 2011'den bu yan Sauber, McLaren ve Force India/Racing Point gibi takımlarla yarışmıştı.

Meksikalı pilot, Bahreyn GP öncesi verdiği demeçte, "Açıkçası çok heyecanlıyım. Takımın her şeye hız vermesiyle beraber bu ay çok fazla çalışma vardı. Şimdi başlamak ve sezonu devam ettirip, yarıştan yarışa gelişmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum. Pazar gününü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

RB16B'nin şimdiye kadar sürdüğü en iyi araç olup olmadığı sorusuna, "Çok fazla araç sürdüğümü düşünmüyorum ancak kesinlikle bu aracı o konuma koyacağım. Bunun gerçekten çok iyi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar sürdüğüm en rekabetçi araç gibi görünüyor, ancak önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz."

"Hedefim aracın potansiyelini ortaya çıkarmak ve sonrasında neler olacağını göreceğiz. Hedefim ve amacım aracın potansiyelini en iyi şekilde kullanmak." cevabını verdi.

Perez, kariyerinin en zor anının geçen yıl COVID-19 olması ve sonrasında iki yarışı kaçırması olduğunu dile getirdi.

"Kariyerimdeki en zor anım, hatırladığım kadarıyla geçen yılki COVID-19 nedeniyle iki yarışı kaçırdığım andı. Bu yarışların benim için son derece iyi olacağını biliyordum ve gerçekten acı vericiydi. Kendinizi bunun için hazırlıyorsunuz ve aniden yarışamıyorsunuz. Zordu."

Perez, Verstappen'le yaptığı ilk çalışmalar sorulduğunda, "Test sürüşünde sınırlı miktarda çalıştık ve günden güne şartların nasıl olduğu göz önüne alındığında farklıydı. Yani bir şey çıkarmak zordu. Rüzgar ve pist sıcaklıklılarıyla ilgili çok büyük farklılıklar vardı."

"Yine de Max'in çok hızlı bir sürücü olduğunu görebiliyorum. Aracı gerçekten iyi biliyor, takımı da aynı şekilde. Kendim için çok iyi bir kıyas noktası ve bence aynı şartlarda sürüş yaptığımız zaman neler yaptığını görmeye başlayacağım." cevabını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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