Perez, Raikkonen olayından ötürü 1 sıra grid cezası aldı

Racing Point sürücüsü Perez, Cuma günü öğleden sonra gerçekleştirilen antrenman turlarında 1. virajda Raikkonen ile temas yaşadı ve temasın etkisiyle Alfa Romeo pilotunun aracında hasar oluştu.

Perez devam edebildi. Raikkonen de pite döndü ancak pistteki parçaların kaldırılması için seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Perez pit düzeni nedeniyle virajda farklı bir çizgi izleyemediğini savundu ve bu, hakemlerin kararında dikkate alındı.

Yine de, Perez'in temastan sorumlu olduğuna karar verildi ve kendisine bir sıra grid cezası verildi.