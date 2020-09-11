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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Perez, Raikkonen olayından ötürü 1 sıra grid cezası aldı

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Perez, Raikkonen olayından ötürü 1 sıra grid cezası aldı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sergio Perez, Cuma günü Mugello'daki ikinci antrenman seansında Kimi Raikkonen'le yaşadığı temastan ötürü 1 sıra grid cezası aldı.

Racing Point sürücüsü Perez, Cuma günü öğleden sonra gerçekleştirilen antrenman turlarında 1. virajda Raikkonen ile temas yaşadı ve temasın etkisiyle Alfa Romeo pilotunun aracında hasar oluştu.

Perez devam edebildi. Raikkonen de pite döndü ancak pistteki parçaların kaldırılması için seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Perez pit düzeni nedeniyle virajda farklı bir çizgi izleyemediğini savundu ve bu, hakemlerin kararında dikkate alındı.

Yine de, Perez'in temastan  sorumlu olduğuna karar verildi ve kendisine bir sıra grid cezası verildi.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Editör Luke Smith

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