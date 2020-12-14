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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Racing Point'ten mutlu şekilde ayrılıyorum"

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Perez: "Racing Point'ten mutlu şekilde ayrılıyorum"
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, Editör

Racing Point ile son yarışına çıkan Sergio Perez, İngiliz ekiple son yarışında finiş göremese de, mutlu şekilde ayrıldığını belirtti.

Abu Dhabi'de son kez Racing Point direksiyonuna geçen Sergio Perez, bir kez daha MGU-K sorunu yaşadı ve yarışa erken veda etti.

Meksikalı pilot, 2014 yılında katıldığı Racing Point'le yedi yıldır yarışıyordu ve yarışın ardından padoka döndüğü zaman ekibini teselli etti.

Perez, iki yarışı kaçırmasına ve iki kez motor sorunu ile yolda kalmasına rağmen sezonu dördüncü sırada tamamladı.

Gösterdiği güçlü performansa rağmen 2021 için bir koltuğa sahip olmayan Perez, yarıştan sonra verdiği demeçte şöyle dedi: "Takımdan bu şekilde ayrılmak elbette üzüntü verici. Mekanikerlerin bir kısmı gözyaşlarını tutamadı ama onlara 'Çocuklar, Sakhir'deki zaferimizi ve sezon boyunca sahip olduğumuz tüm güzel şeyleri hatırlayalım' dedim."

"Yıl çok zor geçti ama yine de şampiyonada dördüncü olmayı başardım. Bunu koronavirüs nedeniyle kaçırdığım birkaç yarışa ve iki yarışta mekanik sorunlarla yarış dışı kalmama rağmen yaptım."

"Takımlar şampiyonasında üçüncülüğü kaçırmış olmamız üzücü. McLaren harika bir iş çıkardı ve bu başarıyı hak etti. Araçlarından maksimumu aldılar, sürücüleri harika puanlar kazandı, onlara tebrikler."

"Racing Point'ten mutlu ayrılıyorum. Mekanikerlerim ve mühendislerimle her zaman gurur duyacağım! Birkaç yıl önce işlerine devam edebilmelerine yardım ettim ve bu hayatımdaki en doğru kararlardan biriydi. Bu takım her zaman favorim olarak kalmaya devam edecek, çünkü bana çok şey verdiler ve ben de onlara bunun karşılığını verdim. Umarım büyük bir geleceğe sahip olurlar ve pek çok yarış kazanırlar."

"Benim inanılmazdı bir yıldı. Bahreyn'deki motorla ilgili sorunlardan önce, art arda 18-19 yarışta puan kazandık. Bu ne kadar istikrarlı olduğumuzun bir kanıtı."

Perez, söylentilerinin aksine geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

"Daha önce söyledim: Red Bull Racing kararını henüz açıklamadı ve onlar bunu yapana kadar, onlarla sözleşme yapabileceğime dair bir umudum olacak. İşlerin nasıl sonuçlanacağını kim bilebilir ki?"

Red Bull'la iletişime geçip geçmeyeceği sorusuna, "Onları aramayacağım. Sezon bitti, yoğun yarış programı ve COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle uzun süredir görmediğim aileme çabucak kavuşmak istiyorum. Kararı yakında öğreneceğim ve herhangi bir senaryoya hazırım." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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