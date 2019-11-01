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Formula 1 / Son dakika

Perez, Racing Point'in beşinci olmasını umuyor

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Perez, Racing Point'in beşinci olmasını umuyor
1 Kas 2019 18:35

Sergio Perez, hafta sonu öncesinde verdiği demeçte Racing Point'in sezonu ilk beşte tamamlamayı hedeflediğini dile getirdi.

Sezonun bitimine sadece üç yarış kaldı ve şampiyonadaki beşincilik mücadelesi giderek kızışıyor.

Renault 73 puanla beşinci sırada yer alırken, Toro Rosso ve Racing Point 64'er puanla altıncı ve yedinci sıradalar.

ABD Grand Prix'sinin öncesinde konuşan Sergio Perez, rakiplerinin önüne geçmek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi.

“Geçen hafta Meksika'daki yarıştan oldukça memnunum. Bana pozitif enerji getirdi. Takım sezonun ikinci yarısında büyük bir adım attı ve şampiyonanın sonuna kadar bu ruhla devam etmeyi bekliyorum. Asıl hedefimiz takımlar şampiyonasında beşinci olmak."

"Katılmamız gereken üç yarış daha var ve bu, pek çok puan anlamına geliyor. Mümkün olduğunca çok puan almaya çalışmalıyız. "

2021 kurallarıyla ilgili ise, “Yeni araçların resimlerini gördüm, ancak tam olarak nelerin değişeceğine dair ayrıntıları henüz tam olarak okumadım, bu yüzden ekleyecek hiçbir şeyim yok” dedi.

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