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Perez, Racing Point’in bazı şeyleri “saklamaya” başlamasından ötürü üzgün

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Perez, Racing Point’in bazı şeyleri “saklamaya” başlamasından ötürü üzgün
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör

Sergio Perez, yıl sonunda takımdan ayrılacağının açıklanmasının ardından Racing Point’teki bazı kişilerin bazı şeyleri saklamaya başlamasından ötürü üzgün olduğunu belirtti.

Perez, Toskana Grand Prix’si hafta sonunda yaptığı açıklamayla, takımın fesih maddesini kullanması sebebiyle sene sonunda Racing Point’ten ayrılacağını duyurmuştu.

Bu, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’in 2021’de takıma katılmasının önünü açarken, Perez gelecek sene F1’de kalmak için seçeneklerini değerlendiriyor.

Perez, 2014’ten beri Silverstone merkezli takımda yarışıyor ve takımın 2018’de Racing Point haline gelmesinde takımın kurtarılmasına yardım etmişti.

Perşembe günü konuşan Perez, “Önümüzdeki sekiz yarışa odaklandık. Çok kritik olacak. Alacağımız her bir puan, takımlar şampiyonası için çok önemli.”

“Hâlâ tarihimizdeki en iyi sezonumuzu geçirip üçüncü olabiliriz. Eğer takımlar şampiyonasında üçüncülüğü alamazsak hepimizin hayal kırıklığı yaşayacağını düşünüyorum.”

“Açıkçası haberler çıktığından beri, takımdaki bazı insanlar bazı şeyleri saklama eğiliminde ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum.”

“Şu anda hedeflerimize ulaşabilmek ve alabildiğimiz kadar puan alabilmek için olabildiğince şeffaf olmamız gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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Perez, Racing Point’in bu hafta Rusya’ya getirdiği güncellemeleri kullanmayacak ve parçalar, takım arkadaşı Lance Stroll’ün aracında bulunacak.

Stroll, iki hafta önce Mugello’ya getirilen ilk güncellemeleri kullanmış ancak lastiğinin patlamasıyla gerçekleşen kazada bunlara hasar vermişti. Ancak Stroll, sürücüler şampiyonasında Perez’in önünde yer aldığı için parçalar konusunda önceliğe sahip.

Perez, güncellemelerin orta grup savaşında çok önemli olacağını düşünüyor.

“Gridin birbirine çok yakın olduğu göz önünde bulundurulduğunda, saniyenin onda biri bile sonucunuza etki ediyor.”

“Güncellemeyi bu yarış almayı isterdim, ancak bazı sebeplerle bunları alamayacağım.”

“Takım, güncellemeyi sonraki yarışta aracıma yerleştirmek için çok çalışıyor.”

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP Biletler
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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