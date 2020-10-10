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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Perez: “Racing Point, sıralama stratejisini berbat etti”

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Perez: “Racing Point, sıralama stratejisini berbat etti”
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Sergio Perez, Eifel Grand Prix’si sıralama turlarında her iki Renault’nun da arkasında kalan Racing Point’in “sancılı bir gün” geçirdiğini söyledi.

Racing Point şu anda takımlar şampiyonasında üçüncü McLaren’ın iki puan gerisinde ve beşinci Renault’nun beş puan önünde dördüncü sırada. Ferrari ise 30 puan geride altıncı.

Ancak takımın Eifel GP hafta sonu hazırlıkları, rahatsızlanan Lance Stroll’ün cumartesi sabahı sürüş yapamaması nedeniyle zarar gördü. Hafta sonunun geri kalanı için de Stroll’ün yerini Nico Hulkenberg aldı.

Meksikalı sürücü Perez, takımın kendisini sıralama turlarının ilk bölümünde orta lastikle piste çıkarmasıyla işleri “berbat” ettiğini ve bu da elenmemek için yeni bir yumuşak lastik seti takmasını gerektirdiğini söyledi.

Perez son bölümde yalnızca tek bir zaman turu atabildi ve ancak dokuzuncu olabildi.

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Sky’a konuşan Perez, cuma antrenmanlarının iptal edilmesinin ardından garajın diğer tarafındaki geç değişikliğin de ideal olmadığını belirtse de daha yukarılarda olmaları gerektiğini söyledi.

Perez, “Stratejimizi biraz berbat ettiğimizi düşünüyorum. Daha hızlı olduğumuzu düşünmüştük ve ilk bölümde orta lastik denedik, ki bu da son bölüm için yeni bir set kaybettiğimiz anlamına geldi.”

“Son bölümde sadece tek bir set lastiğimiz vardı ve pistin son denemelerde çokça değiştiğini düşünüyorum. Rüzgar arttı, bu yüzden de denge oldukça kötüydü ve ne yazık ki tek set lastiğimiz kalmıştı.”

“Tek set lastik kullandım, bu yüzden bu konuda biraz daha iyisini yapabilirdik.”

“Yarın için hem Renault’ların hem de Ferrari’nin önde olması harika görünmüyor. Yarın, şampiyona için sancılı bir gün olabilir.”

“Lance’ın bu sabah gelememesiyle beraber her şey çok hızlı değişti, takımdaki stresi görebiliyordum. Neler olduğunu bilmiyordum, bu yüzden sağlık açısından Lance’ın iyi olmasını umuyorum ve umarım yakın zamanda kendisini yeniden burada görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Pilotlar Sergio Perez
Editör James Newbold

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