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Formula 1 / Son dakika

Perez: "RP20 kariyerim boyunca sahip olduğum en iyi araç"

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Perez: "RP20 kariyerim boyunca sahip olduğum en iyi araç"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Şub 2020 10:45

Sergio Perez yeni Racing Point'in kariyeri boyunca sahip olduğu en iyi Formula 1 aracı olduğunu, ancak sezon başında nerede yer alacaklarını bilmediğini söyledi.

Geçen yılki Mercedes konseptinden ilham alarak RP20'yi tasarlayan Silverstone merkezli ekip, testlerde şimdiye kadar etkileyici bir performans sergiledi ve orta grubun önünde yer alabilecekleri düşünülüyor.

Perez tam olarak durumdan emin olmasa bile iyi bir pozisyonda olacaklarından emin.

Motorsport.com'a konuşan Perez, RP20'nin F1'de sahip olduğu en iyi araç olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Bence evet. Bence RP20, kariyerim boyunca sezona başlarken sahip olduğum en sağlam paket olabilir."

“Umarım Melbourne'de bunun doğru olduğu kanıtlanır, ancak şu anda araç iyi şekilde çalışıyor. Bence iyi şeyler ve iyi işaretler var, ama Melbourne'den önce yapacak çok işimiz var. Umarım mümkün olduğunca hazırlıklı olabiliriz. ”

Perez, aracı daha iyi anlaması gerektiğini söylese de, Racing Point'in geçen yıla kıyasla yıla daha iyi başladığını söyledi.

“Kesinlikle daha önce hiç bu kadar hazırlıklı olmadığımızı düşünüyorum. Bu yüzden her zaman sezonun ikinci yarısında geri dönüyorduk. Bence bu sezona ilk defa güçlü şekilde başlayacağız. ”

Şimdiye kadar testlerden elde edilen bazı veriler, Racing Point'in Ferrari'yle mücadele edebilecek potansiyelde olduğunu işaret etse de Perez, takımın şu anda bu kadar hızlı olup olmadığından emin değil.

“Bence en iyi takımlar yine çok güçlü. Diğerlerinin nerede olduğunu anlamak çok zor."

“Testin sonunda, biraz daha büyük bir resme sahip olacağımızı düşünüyorum. Ama şimdi, zamanlara ne kadar çok bakmaya çalışırsanız, zamanınızı o kadar boşa harcarsınız."

"Bu yüzden önümüzdeki iki gün beklemek zorundayız. Uzun sürüşler başladığında kimin nerede olduğunu göreceğiz. O zaman durumu anlamak biraz daha kolay olacak."

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Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

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