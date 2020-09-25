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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Perez, Racing Point ile konuşarak arayı düzeltmiş

paylaşım
yorumlar
Perez, Racing Point ile konuşarak arayı düzeltmiş
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sergio Perez, takımla ilgili yaptığı son yorumların ardından Racing Point'le görüştüğünü ve aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Perez, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'e yer vermek için 2020 sezonunun sonunda Racing Point'ten ayrılacak ve bu haber, iki hafta önce resmen açıklandı.

Perez, perşembe günü yaptığı açıklamada yıl sonunda takımdan ayrılacağının açıklanmasının ardından Racing Point’teki bazı kişilerin bazı şeyleri saklamaya başlamasından ötürü üzgün olduğunu belirtmişti.

Perez, “Hâlâ tarihimizdeki en iyi sezonumuzu geçirip üçüncü olabiliriz. Eğer takımlar şampiyonasında üçüncülüğü alamazsak hepimizin hayal kırıklığı yaşayacağını düşünüyorum.”

“Açıkçası haberler çıktığından beri, takımdaki bazı insanlar bazı şeyleri saklama eğiliminde ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum.”

“Şu anda hedeflerimize ulaşabilmek ve alabildiğimiz kadar puan alabilmek için olabildiğince şeffaf olmamız gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Perez, Rusya GP antrenman turları öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı ve Racing Point'le yorumları hakkında konuştuğunu belirtti.

Perez, "Bu takımı yedi yıldır tanıyorum ve onlar ailem gibiler."

“Takımla konuştum ve açıklamamı kabul ediyorlar. Yedi yıl sonra kötü bir şekilde bitirmenin bir anlamı yok, hava tamamen yumuşamış durumda."

"Ve şimdi hepimiz ileriye bakıyoruz. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz: olabildiğince çok puan almak ve birlikte kalan yarışlarda başarılı olmak."

"Kalan bu sekiz final yarışında birlikte daha fazla podyuma çıkmak için zorlayacağız." yazdı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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