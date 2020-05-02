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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Racing Point, Aston Martin haline gelince bir adım daha atmak zorunda kalacak"

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Perez: "Racing Point, Aston Martin haline gelince bir adım daha atmak zorunda kalacak"
Ekleyen:
, редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 May 2020 09:45

Racing Point sürücüsü Sergio Perez, takımın Aston Martin haline gelmesinin ardından bir adım daha atmak zorunda kalacağını düşünüyor.

2021'den itibaren Racing Point takımının adı Aston Martin olarak değiştirilecek.

Değişiklik sonrası nasıl bir Aston Martin olacağı bilinmiyor ancak Mercedes F1'in patronu Toto Wolff dahi takıma katılabilir.

Racing Point pilotu Sergio Perez, Motorsport.com ile yaptığı özel bir röportajda, takımı yeniden isimlendirdikten sonra şampiyonadaki ilk üç takıma yaklaşmanın çok önemli olacağını söyledi.

Perez, “Kesinlikle böyle ikonik ve dünya çapında bir markanın Formula 1'e geri dönmesi takım için büyük bir destek olacak ve takım üzerinde çok fazla baskı oluşturacak."

“Ama bence takımın bir sonraki adımı atması gerekiyor. Bu, Formula 1'e anlatacağımız harika bir hikaye. Bu projenin bir parçası olmaktan gurur ve onur duyuyorum." dedi.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer ise son olarak 2003 Brezilya Grand Prix'sinde Jordan olarak zafere ulaşan Racing Point'in, ön bölümde yarışmasını istiyor.

Autosport / Motorsport.com'a, “Bu, hem bizim işimiz [kendisi ve teknik direktör Andrew Green] hem de Aston Martin'in Ferrari ve Mercedes kadar rekabetçi olmasını sağlamak için orada çalışan 463 kişinin işi olacak."

“Bu bizim işimiz olacak ve bunu yapmaya çalışacağız."

“Büyük olasılıkla F1 takımından yeni yol araçlarına belli miktarda teknoloji transferi olacak."

“Mesela Brackley'de kullanabilecekleri bir rüzgâr tünelimiz var ve onlara yol araçları için bazı aerodinamik parçaların nasıl yapılacağı konusunda biraz uzmanlık eğitimi vereceğiz."

“Tıpkı Ferrari'nin yarışa çıkması ve yol araçlarına yardımcı olması gibi, Aston Martin de şimdi F1 yarışına katılacak ve bu da yol araçlarına yardımcı olacak.

“Çok fazla şey yapılacak ama her iki şirket için de kazan-kazan durumu ve sinerji olacak."

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Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Иван Матушкин

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