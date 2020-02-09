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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Racing Point, 2020'de en büyük ilerlemeyi kaydedebilir"

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Perez: "Racing Point, 2020'de en büyük ilerlemeyi kaydedebilir"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Şub 2020 19:10

Sergio Perez, Racing Point'in 2018'deki krizden sonra gelecek yıl için gelişim kaydedebileceği daha fazla alana sahip olduğuna inanıyor.

İsmi Force India olduğu dönemde sınırlı kaynakla harikalar yaratan İngiliz ekip, sonuç olarak 2018 yılında maddi kaynakları tükenince ciddi bir sıkıntıya girdi ve takıma kayyum atandı.

Sonrasında Lawrence Stroll önderliğindeki bir konsorsiyum takımı devraldı ancak 2019 projesine olması gerekenden daha yavaş başladıkları için diğer takımların gerisinde kaldılar.

Yedinci bitirdikleri 2019 sezonunun ardından konuşan Sergio Perez, 2020'de büyük bir ilerleme kaydetmeyi beklediklerini, çünkü diğer takımlara kıyasla gelişebilecekleri daha fazla alan olduğunu dile getirdi.

Perez'e göre RP19, 2018'deki kötü dönemin mirasıydı ve bu yüzden takımın neler yapabileceğinin göstergesi değil.

Motorsport.com'a konuşan Perez, "Bu takımda çok büyük bir potansiyel var. Sanırım gelecek yıl bunu görebiliriz."

"Gelecek yıl, bizim kadar büyüyebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum ve 2021'deki yeni kurallar büyük isimler arasında yer almamız için çok büyük bir fırsat.

"Bence geçen sezon bazı aksilikler yaşadık. Ama ivme yakalıyoruz. Her şey özellikle gelecek yıl için harika görünüyor. Bence bu bizim için büyük bir yıl, çünkü takımın yeni yönetiminin etki edeceği ilk yıl olacak." dedi.

Takımla ilk yılını 15. sırada tamamlayan Lance Stroll de Perez'in düşüncelerini paylaşıyor.

Motorsport.com'a konuşan Stroll, "Gelecek yıl form yakalamak adına büyük bir fırsata sahip olduğumuzu düşünüyorum. Herkes kış boyunca elinden geldiğince çalışmaya devam edecek, bu oyunun bir parçası, ama umarım en büyük ilerlemeyi biz kaydedeceğiz."

"Bu yüzden gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen yıla baktığımızda, bir önceki yılın durumu nedeniyle bazı sorunlarla başladık. Bu, gelişim sürecini yavaşlattı. Ancak şu anda bulunduğumuz yere ve gelecek yıla nasıl gireceğimize bakarsak, bu beni gerçekten heyecanlandırıyor. Önceki yıllara göre kesinlikle büyük bir avantajımız var, ancak tabii ki orta grup şu anda gerçekten çok rekabetçi. Bu yüzden Melbourne'e gittiğimiz zaman işlerin nasıl gittiğini öğreneceğiz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

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