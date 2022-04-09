Perez: "Q3'teki lastik stratejimize biraz pişmanım"

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2022 Formula 1 Avustralya Grand Prix'si öncesi sıralama turlarında pole pozisyonu Charles Leclerc'in oldu.

Max Verstappen ise turu bir araya getirmekte zorlandığı günde 0.2 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Perez, Q1'i ikinci sırada ve Q2'yi takım arkadaşının önünde lider tamamlamıştı. Red Bull pilotu ise üçüncü bölümde 1:18.240 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Seansın ardından konuşan Perez şunları söyledi: "Q1 ve Q2'de işler iyi gidiyordu ve iyi hissettirdi."

"Ayrıca kırmızı bayraklar yüzünden hızı korumak her zaman çok zor oluyor."

"Q3'e girerken lastik stratejisi üzerine aldığımız karardan biraz pişmanım."

"Üçüncülük ise yarın için iyi bir başlangıç pozisyonu."

Pole man Charles Leclerc, Ferrari, with Max Verstappen, Red Bull Racing and Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez, yarış hakkında şunları ekledi: "Bence önümüzde zor bir yarış var."

"Umarım yarın birçok Avustralyalıyı mutlu ederiz çünkü Cumartesi günü bile tüm tribünler dolu."

"Umarım yarın onlara iyi bir yarış verebiliriz."