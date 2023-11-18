Perez: "Q2'yi bu kadar erken noktalayacağımızın farkında değildim"
Sergio Perez, Red Bull'un Las Vegas GP'sindeki Q2 seansını pist kızışmaya devam ederken bu kadar erken noktalayacağından 'haberdar olmadığını' söyledi.
Q1'i 13. sırada tamamlayan Perez, Q2'nin sonunda pistte olmayan tek pilottu ve böylece son bir zaman turu hakkını kaçırdı.
Pite çağrıldığında kendisine beşinci olduğu ve seansın bitmesine dört dakika kaldığı söylendi. Perez mühendisine "Oldukça erken bitirmedik mi?" diye sormasının ardından on ikinci sıraya düştü.
Meksikalı pilot, "Sıralama öncesinde takımla bir strateji belirledik."
"Bu pist hakkında bir fikrimiz yoktu, bu yüzden bunun doğru bir karar olacağını düşündük ancak öyle değilmiş."
"Q2'de seansı bu kadar erken noktalayacağımızın farkında değildim."
Fotoğraf: Erik Junius
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
"Ama aynı zamanda tempo eksikliğimiz vardı. Dediğim gibi, burası bizim için yeni bir yer; bunu beklemiyordum ama durum bu şekilde." dedi.
Ayrıca Perez, lastikleri ısıtmanın çok zor olduğunu vurguladı.
"Bu hiç de kolay olmadı. Sıralama turlarında insanların farklı programlar denediğini gördük, lastik bozulması onları gafil avladı ve biz de onlardan biriydik."
Ancak Meksikalı pilot, yine de yarışta ilerleme kaydedebileceği konusunda iyimserliğini koruyor.
Perez, "Yarışta bakmamız gereken pek çok şey var ve neler yapabileceğimizi göreceğiz."
"Sıralama temposuna kıyasla daha iyi bir yarış temposuna sahip olduğumuzu düşünüyorum, bunun bizi yarışta ileriye taşımasını umuyorum." dedi.
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