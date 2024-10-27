Perez, Q1'de elenmesini aracındaki fren sorununa bağlıyor

Sergio Perez, Meksika Grand Prix'si sıralama turlarındaki kötü performansını aracındaki fren sorununa bağladı.

Perez, Cumartesi günü Carlos Sainz'dan yaklaşık iki saniye daha yavaş bir performans göstermesinin ardından pazar günkü yarışa 18. sıradan başlayacak.

Bu, Perez'in 2024 sezonunda Q1’de elendiği beşinci sefer oldu ve Red Bull takım patronu Christian Horner, ikinci sırayı alan Max Verstappen ile Perez arasındaki büyük farka işaret ederek hayal kırıklığını dile getirdi. Ancak Perez, kötü performansının teknik bir sebebi olduğunu söyleyerek RB20 aracını suçladı.

Perez, “Frenleme konusunda biraz zorlanıyorum.”

“Ne zaman fren yapmaya çalışsam lastiklere çok fazla enerji yüklüyorum ve bu da aracı durdurmamı çok zorlaştırıyor."

“Arabayı durduramıyorum. Frenlememi oldukça fazla yumuşatmak zorunda kalıyorum ve bu verilerde görebildiğimiz bir şey, ancak şu anda bunu düzeltemiyoruz. Burada pist yüzeyinin hassas olduğu düşünüldüğünde, bu işi çok daha zorlaştırıyor.”

“Pazar günü daha zor olacak, çünkü fren sorunu yarış temposunda da var.”

“Her şeyi deneyeceğim ve takım ile birlikte neler yapabileceğimize, hangi çözümleri bulabileceğimize bakacağız.”

“Tabii ki çok hayal kırıklığı yaratan bir durum. Bu grand prix’de gerçekten iyi bir iş çıkarmak istiyorum. Ne yazık ki bu etkinlik gerçekten zor ve çetrefilli oldu.”

“Tüm seçenekleri konuşacağız. Muhtemelen mevcut yedek parça açısından da çok sıkışığız. Kullanmak istediğimiz türde bir taban versiyonuna da sahip değiliz. Bilmiyorum, bunları takım ile kesinlikle konuşacağız.” diye açıkladı.

Perez’in, gelecek sezon Red Bull’da devam etme şansını, Liam Lawson’ın gösterdiği performans da etkilemiş olabilir. Lawson, geçen hafta Austin’de VCARB ile aldığı puanların ardından Meksika GP sıralama turlarında Perez’den daha iyi bir performans sergileyerek 12. sırayı almayı başardı.

Perez ayrıca patronu Horner’ın sözlerinden de cesaret bulamadı. Horner, "Bu konuyu incelememiz gerekiyor, ancak iki araç arasındaki fark oldukça büyük. Elbette, onun için kendi seyircisi önünde hayal kırıklığı yaratan bir durum ama yarın elinden gelen her şeyi vereceğine eminim. Yapması gereken çok iş var." dedi.