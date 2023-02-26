Perez: "Programımızı en iyi şekilde tamamladık"

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Red Bull, sezon öncesi testlerde güçlü göründü. Özellikle testin 3. gününde Perez, oldukça hızlıydı.

Perez, Milton Keynes ekibinin test boyunca elinden geleni yaptığını ve programlarını en iyi şekilde tamamladıklarını açıkladı.

Perez, "Oldukça yoğun geçti. Testler çok kısa sürüyor, bu yüzden maksimum verimi almak çok önemli."

"Açıkçası Bahreyn testler için çok zor, pist hemen hemen her çıktığınızda değişiyor, asfalt çok pürüzlü."

"Ancak aracımızı iyi anladığımızı düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ayarlar ve lastikler üzerinde çok fazla analiz yaptık. Bence her iki gün de programımızı en iyi şekilde tamamladık. Bundan çok memnunum."

"Takım Milton Keynes'de muazzam bir iş çıkardı, fabrika kış boyunca gerçekten çok çalıştı."

"Üzerinde çalışabileceğimiz iyi bir temel aracımız var. Sanırım gerçekte ne durumda olduğumuzu ancak önümüzdeki hafta öğreneceğiz, çünkü bence bugünlerde resmin tamamını göremiyoruz." dedi.

Meksikalı pilot, takımın hedeflerini de açıkladı: "Aslında Max [Verstappen] ile aynı şeyleri istiyoruz, aynı şeyleri hedefliyoruz."

"Mücadelede olmak istiyoruz. İlk yarış haftası önemli olacak çünkü koşullar testlerle benzer olacak."

"Sezona geçen yıldan çok daha güçlü başlamak istiyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images