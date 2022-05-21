Perez: "Pole pozisyonu savaşında olmak istiyorum"

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Meksikalı pilot, ilk antrenman seansında aracını, takımın genç ismi Juri Vips'e bıraktı ve seansı kenardan takip etti.

İkinci seansta direksiyona dönen Perez, takım arkadaşı Max Verstappen'den epey yavaş kalarak altıncı oldu.

Senasın ardından konuşan Perez, tek turda tempo yakalamakta zorlandığını çünkü elinde çok fazla zaman olmadığını söyledi.

Perez şöyle dedi: "Bir seansı kaçırdığınız zaman, piste çıktığınız vakit her şey gerçekten çok hızlı ilerliyor."

"Öğleden sonra hemen tempo yakalamam ve lastik aşınmasını değerlendirmeye başlamam gerekiyordu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Aslında direksiyonda kendimi rahat hissedebilmem için sadece iki turum vardı. Çünkü burası, lastik anlamında size hiç yardım etmeyen bir pist. Hızlanmaya başladığınızda lastikler hemen aşınıyor."

"Lastikler hemen aşındığı için dengeyi anlamak adına sadece bir turum vardı ve sonrasında zorlamaya başlamalıydık fakat yol tutuş çok iyi değildi. Bu açıdan durum zordu."

"Fakat uzun sürüşlerde daha fazlasını anlayabildim ve bu açıdan yaptığımız işten memnunum. Dolu depoda aşağı yukarı hangi yöne gideceğimiz konusunda belli bir fikrimiz var. Yine de boş depoyla bir orta bulmak gerekiyor ve temel zorluk bu."

"Umarım yarın pole pozisyonu savaşı verebilmek adına tek tur temposunu geliştirebilirim."

"Bunu yapabilmek ve seansın başında hangi yöne gitmemiz gerektiğini anlamak için 3. antrenmanda boş depoyla sürüş yapmayı planlıyorum. Fakat kendimize oldukça güveniyoruz."

"Ayrıca aracımı bugün Juri'ye vermek güzeldi. Bence iyi bir iş yaptı ve takıma önemli bir katkıda bulundu."