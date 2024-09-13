Perez: "Pole mücadelesine dahil olabiliriz"

Sergio Perez, bugünkü antrenman seanslarının ardından aracın performansından memnun olduğunu ve iyi bir temel oluşturduklarını söyledi.



Perez şunları söyledi: "Kesinlikle sağlam bir gündü, sanırım buradan yola çıkarak inşa edebileceğimiz iyi bir temel var."



"İlk antrenmandan sonra güzel bir adım attık ve buradan ilerleyebilirsek yarın kesinlikle mücadeleye dahil olabiliriz."

"Sıralamalarda her şey olabilir. Yapmamız gereken kafamızı öne eğip birkaç harika tur atıp sonrasında da Q3'te mükemmel bir tur çıkarmamız gerekiyor."



"Hâlâ gidecek uzun bir yolumuz var ancak bugün gördüklerimiz umut verici."