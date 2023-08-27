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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"

Hollanda Grand Prix'sinde aldığı cezadan dolayı podyum pozisyonundan geriye düşen Sergio Perez, hayal kırıklığını dile getirdi.

Zeynep Taş
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Perez, yedinci sıradan başladığı yarışta yağmurun gelmesiyle pite giren ilk pilot oldu ve büyük bir avantaj elde etti. Red Bull pilotu birkaç turun ardından liderliği ele geçirmeyi başardı. 

Ancak ikinci yağmurun gelmesiyle Perez'in şansı tamamen tersine döndü ve tekrar ıslak zemin lastiği için pite girdiğinde lastikler hazır değildi. 

Pitte zaman kaybeden Meksikalı pilot, pitin ardından 63. turda lastiklerini kilitleyerek pist dışına uçtu. 

Zhou'nun kazasının ardından kırmızı bayraklar devreye girdi ve Perez, pit yolunda hız yaptığı gerekçesiyle 5 saniye ceza aldı. 

Aldığı cezayla Perez, podyum pozisyonunu kaybetti ve yarışı 4. sırada noktaladı. 

Günün ardından Red Bull pilotu şunları söyledi: "Bugün tam bir kaos ortamı vardı, çok fazla değişiklik oluyordu ve ne yazık ki başlangıçtaki harika kararımız sonunda o kadar da harika olmadı."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, makes a pit stop

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, makes a pit stop

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ayrıca podyumu kaybetmemiz çok yazık oldu çünkü bugün bunu gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum."

Perez, podyumu kaybetmesine rağmen cezanın haksız olduğunu düşünmüyor: "Kural kuraldır. Bence kuralları gerçekten korumanın en iyi yolu bu."

Yarışın başında ıslak zemin lastikleri için ilk pite giren pilot olması hakkında ise Perez, "Evet, takım çok ama çok hızlıydı, bu yüzden onları tebrik etmek istiyorum."

"Ne yazık ki, ıslak zemin lastiğindeyken daha fazla yağmur yağacağını fark edemedik, aksi takdirde ilk stint'te daha fazla zorlayabilirdik ve muhtemelen liderliği daha uzun süre koruyabilirdik." yorumlarında bulundu.

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