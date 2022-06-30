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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Perez: "Podyuma geri dönmek istiyorum"

Sergio Perez, zorlu Kanada GP'nin ardından Silverstone'da yeniden podyumda olmayı umduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez: "Podyuma geri dönmek istiyorum"
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Sergio Perez'in yakaladığı pozitif ivme, Kanada GP sıralama turlarında yaptığı kaza ve yarışta yaşadığı vites kutusu sorunuyla sona ermişti.

Meksikalı sürücü, araçta kendisini rahat hissetmiyordu ve bu durum performansına net şekilde yansıdı. Ancak Perez, bu durumun Silverstone'da değişmesini umuyor.

Perez, şöyle dedi: "Kanada'daki gibi zorlu bir yarış geçirdikten sonra, bir hafta ara vermek her zaman zor oluyor. Bu yüzden Silverstone'a işleri yoluna koyma isteğiyle geliyorum."

"Bir takım olarak inanılmaz bir ivme yakaladık ve elimden gelenin en iyisini yapıp, araçtan en iyi şekilde faydalanarak bu sonuçları devam ettirmek istiyorum."

"Bu hafta sonu araçta iyi bir his yakalamaya ve podyuma çıkmaya odaklanacağım."

"Takımla çok çalışıyorum ve tam olarak hangi alanlara odaklanmamız gerektiğini biliyoruz. Bu açıdan iyi bir hafta sonu geçirmeye hazırız."

Max Verstappen de sorunsuz bir hafta sonu geçirmelerini umut ediyor.

"Silverstone'a geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Orada çok sayıda taraftar var ve Milton Keynes fabrikasının pistin hemen yakınında olduğunu bilmek güzel bir his."

"Birkaç cadde yarışının ardından geleneksel bir yarış pistine geri dönmek de güzel olacak. Bu hafta sonu performansımız, iyi bir denge bulup bulamayacağımıza bağlı olacak ve aynı zamanda lastik aşınması yüksek olacağı için iyi bir lastik stratejisi belirlememiz gerekiyor."

"Yani bu hafta sonu bakmamız gereken çok şey olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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