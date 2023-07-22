Perez: "Podyum için savaşabileceğime inanıyorum"
Pazar günkü Macaristan Grand Prix'sine dokuzuncu sıradan başlayacak olan Sergio Perez, podyum için savaşabileceğine inanıyor.
Perez, son beş yarıştır sıralama turlarında Q3'e kalmayı başaramıyordu. Meksikalı pilot Macaristan GP'si hafta sonunda o döngüyü kırsa da yalnızca dokuzuncu sırayı elde edebildi.
Seansın ardından Perez, "Q3'e kalmak olumluydu."
"Zaman zaman çok güçlü bir tempo gösterdik. Maalesef bu formatta lastik hazırlığıyla ilgili biraz fazla şey denediğimizi düşünüyorum. Kötü bir ilk sektör geçirdim ve 0.15 saniyeye yakın bir kaybım oldu. Sanırım bu olmasaydı dördüncü sırada olabilirdim ama önemli değil."
"Geriye bakamam, sadece ileriye bakacağım, bundan ders çıkaracağım ve her şeyi geride bırakacağım." dedi.
Pazar günkü yarış için hedefi sorulduğunda ise Red Bull pilotu şu yanıtı verdi: "Yarış için iyimserim. Altımızda iyi bir araç olduğuna ve podyum için savaşabileceğime gerçekten inanıyorum."
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