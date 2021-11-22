Perez: "Podyum cebimizdeydi"

Red Bull pilotu Sergio Perez, kötü bir sıralama turları geçirdiği Katar'da, 11. sırada yer aldı ve yarışta iyi bir yükselişle üçüncü sıraya kadar çıktı.

Ancak fazladan pit stop yapmasıyla geriye düştü ve dördüncülüğe kadar çıksa da, podyumu Fernando Alonso'ya kaybetti.

Perez, yarışın ardından şöyle dedi: "Başarısız geçen sıralama turlarının ardından geri dönmeyi başardım, 11. sıradan başladıktan sonra, hızlıca yükseldim. Podyuma çıkma şansımız vardı fakat bugün bunu yapamadık."

"Benim için kolay bir yarış değildi. Sürekli atak yapmak zorundaydım. Yarış boyunca stratejimizi birden fazla kez değiştirdik, bir noktada tek pit stopla, daha sonra çift pit stopla gitmeye karar verdik. Fakat bazı sürücüler lastik patlatmaya başladı ve bu yüzden takımlar şampiyonasında maksimum puanı kazanmak için lastik değiştirmeye karar verdik."

"Bizim için durum pek açık değildi. Ancak orada güvenli yolu seçmemiz gerektiği, benim açımdan anlaşılabilir bir şey."

"Fakat bugün kesinlikle daha fazlası mümkündü. Podyum kesin olarak cebimizdeydi, öyle sanmıştım. Ayrıca sanal güvenlik aracı da işimize yaramadı çünkü Alonso'ya yaklaşmamı engelledi. İşe yaramaması biraz üzücüydü, ancak sıralama turlarının ardından kayıpları en aza indirmeyi başardık ve Valtteri'nin puan alamamış olması bizim lehimize oldu."

Perez şunları ekledi: "Hasarı en aza indirmeyi başarsak da bence podyumda olmamız gerekiyordu. Yine de 11. başladığınızda, umduğunuz pek bir şey olmuyor. Fakat iyi bir ilk bölüm attık, sanırım olması gereken yere çıktık. Fakat sonunda maalesef işe yaramadı."

"Yine de yarışı riske atmaya değmezdi. Takımlar şampiyonasında mücadeleyi sürdürüyoruz ve bitirdiğimiz pozisyonlar bize ümit veriyor. Önümüzdeki iki yarışta çalışmaya ve daha fazlasını başarmak için çabalamaya devam etmeliyiz."

"Şimdi Suudi Arabistan ve Abu Dhabi Grand Prix'sini bekliyorum. Oralarda her şeyimizi vereceğiz ve takımlar şampiyonluğunu kazanmak için büyük bir şansımız var. Hedefimiz bu olacak."

"Mercedes'in sadece beş puan gerisindeyiz, bu yüzden uğruna savaşabileceğimiz bir şeye sahibiz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images