Perez: "Piste kurtarma aracının alınması, son birkaç yıldır gördüğüm en kötü şey"

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Carlos Sainz'in ilk turda kontrolünü kaybedip kaza yapmasının ardından güvenlik aracı piste girdi ve bir tur sonra da yarış kırmızı bayrakla askıya alındı.

Sainz'ın aracının bir kısmı pist üstünde kalmıştı, dolayısıyla kurtarma aracının piste girmesi gerekiyordu, ancak kurtarma aracının ve en az bir görevlinin henüz bayrak henüz çıkmışken piste girmeleri büyük bir güvenlik açığına yol açtı.

Kurtarma aracının varlığı ancak yeni bir ön kanat için pite giren ve konvoyu yakalamaya çalışan Pierre Gasly vincin yanından geçtikten sonra kamuoyu tarafından fark edildi ve Gasly'nin telsizden tepki gösterdiği bir video kırmızı bayrak periyodu esnasında sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu duruma sert tepki gösteren Perez, "Hiçbir koşulda, araçlar pistteyken piste bir kurtarma aracı sokmamalısınız. Neler olabileceğini gerçekten bilemezsiniz."

"Koşullar önemli değil; bu asla olmamalı ve umarım bu, herhangi bir kategoride araçlar pistteyken kurtarma araçlarını pistte gördüğümüz son sefer olur."

"Yarış öncesi kurulum turlarını atarken pist fena görünmüyordu, ancak yarış başlarken, özellikle de ilk turda şartlar bir hayli kötüleşti."

"Bu nedenle yarışı durdurmak ve birkaç saat sonra gerçekleştirmek doğruydu, ancak iki kurtarma aracının piste girmesi son birkaç yıldır gördüğüm en kötü şeydi."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Görüş mesafesi o kadar düşüktü ki, birçok pilot ne kurtarma aracını, ne de kaza yapan aracın nerede olduğunu bilmediklerini söylemekteler. Bu durum, kurtarma aracının piste alınmasının ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Kaza hakkında Autosport'a konuşan Fernando Alonso, "Carlos'un hangi noktada kaza yaptığını halen bilmiyorum. Kurtarma aracını da görmedim."

"Görüş mesafesi sıfıra yakındı, bu nedenle güvenlik aracının arkasında ne kurtarma aracını görebildim, ne de Carlos'u. Kesinlikle yarışın en kötü anıydı, bunu araştırmamız gerekiyor."

McLaren pilotu Daniel Ricciardo ise, "Kurtarma aracını olay bittikten sonra gördüğümü söylemek isterdim, ama görmedim. Padoğa döndüğümde tekrarları izledim ve 'Ah, belki görmüşümdür diyordum ama hayır, aracı görmek dahi çok zor' dedim."

Vinçi görmediklerini kabul eden diğer isimler arasında Lance Stroll ve Guanyu Zhou da yer alıyor.