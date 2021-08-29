Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Red Bull pilotu Sergio Perez, Belçika GP öncesi piste çıkış turunda kaza yaptı ve aracına büyük hasar verdi.
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Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!
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