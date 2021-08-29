Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Sainz: "Ferrari'nin yağmurda zorlanması normal değildi"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, Belçika GP öncesi piste çıkış turunda kaza yaptı ve aracına büyük hasar verdi.

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!

Detaylar geliyor...

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Ferrari'nin yağmurda zorlanması normal değildi"

Önceki haber

Sainz: "Ferrari'nin yağmurda zorlanması normal değildi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

2 s
2
Formula 1

Sainz: "Ferrari'nin yağmurda zorlanması normal değildi"

13 dk
3
Formula 1

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

2 s
4
Formula 1

Mercedes, Spa'daki araç ayarlarının karşılığını vermesini umuyor

43 dk
5
Formula 1

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

21 s
Son Haberler
Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!
F1

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!

2dk
Sainz: "Ferrari'nin yağmurda zorlanması normal değildi"
F1

Sainz: "Ferrari'nin yağmurda zorlanması normal değildi"

13dk
Ricciardo: "Eau Rouge'da yapılacak değişiklikler virajın korkutucu olmamasına neden olmaz"
F1

Ricciardo: "Eau Rouge'da yapılacak değişiklikler virajın korkutucu olmamasına neden olmaz"

28dk
Mercedes, Spa'daki araç ayarlarının karşılığını vermesini umuyor
F1

Mercedes, Spa'daki araç ayarlarının karşılığını vermesini umuyor

43dk
Raikkonen, Belçika GP'ye pit yolundan başlayacak
F1

Raikkonen, Belçika GP'ye pit yolundan başlayacak

51dk
Son Videolar
F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
1 s

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
27 Ağu 2021

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Raikkonen, Belçika GP'ye pit yolundan başlayacak Belçika GP
Formula 1

Raikkonen, Belçika GP'ye pit yolundan başlayacak

Russell: "Yarış yağmurlu geçerse ilk beş içinde kalmaya çalışacağım" Belçika GP
Formula 1

Russell: "Yarış yağmurlu geçerse ilk beş içinde kalmaya çalışacağım"

Alonso: "Eğer yarış ıslak zeminde geçerse Alpine için çok zor olacak" Belçika GP
Formula 1

Alonso: "Eğer yarış ıslak zeminde geçerse Alpine için çok zor olacak"

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

Sainz: "Ferrari'nin yağmurda zorlanması normal değildi"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Ferrari'nin yağmurda zorlanması normal değildi"

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

Mercedes, Spa'daki araç ayarlarının karşılığını vermesini umuyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Spa'daki araç ayarlarının karşılığını vermesini umuyor

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

Ricciardo: "Eau Rouge'da yapılacak değişiklikler virajın korkutucu olmamasına neden olmaz"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Eau Rouge'da yapılacak değişiklikler virajın korkutucu olmamasına neden olmaz"

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?
Formula 1 Formula 1

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?

Son Haberler

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!
Formula 1 Formula 1

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!

Sainz: "Ferrari'nin yağmurda zorlanması normal değildi"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Ferrari'nin yağmurda zorlanması normal değildi"

Ricciardo: "Eau Rouge'da yapılacak değişiklikler virajın korkutucu olmamasına neden olmaz"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Eau Rouge'da yapılacak değişiklikler virajın korkutucu olmamasına neden olmaz"

Mercedes, Spa'daki araç ayarlarının karşılığını vermesini umuyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Spa'daki araç ayarlarının karşılığını vermesini umuyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.