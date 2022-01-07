Perez: "Pist üstünde daha az vakit geçirmek, Red Bull'a olan adaptasyonumu yavaşlattı"

Perez, 2021 için Racing Point'ten Red Bull'a geçiş yaptı ve Max Verstappen'in Red Bull kariyerindeki dördüncü takım arkadaşı oldu.

Meksikalı sürücü başlangıçta, agresif bir sürüş tarzı gerektiren RB16B aracına adapte olmakta zorlandı ancak birkaç yarış sonra Azerbaycan'da kariyerinin ikinci F1 zaferini elde etti.

Perez, sezonu Türkiye, Amerika ve Meksika'da aldığı podyumlarla güçlü bir şekilde noktalarken, Verstappen'in şampiyonadaki rakibi Lewis Hamilton'ı Abu Dhabi'de ardında tutarak Hollandalı pilotun şampiyon olmasına yardım etti.

Red Bull'daki ilk sezonunu yorumlayan Perez, çok farklı araç felsefesinin ve sezon öncesi test sürüş eksikliğinin takıma hızlı şekilde uyum sağlamasını zorlaştırdığını açıkladı.

Perez, "Kariyerim boyunca, çok farklı araç felsefeleri kullandıktan sonra buraya geldiğimi hesaba katmalıyız."

"Yani bu açıdan yavaş bir adaptasyon olduğunu düşünüyorum. Fakat bu gerçekten çok farklı bir araç, çok farklı bir motor vardı, yeni takımla öğrenilecek çok şey vardı ve neredeyse hiç test fırsatı yoktu."

"İlk yarıştan önce sadece birkaç günlük test yaptım. Fakat bunun bir tam gününü aero testlere ayırdım. Bu yüzden ilk yarıştan önce hiçbir şey yapamadım."

"Yani dikkate alınması gereken pek çok yön var. Fakat sonunda umut verici bir sezon olduğunu düşünüyorum. Açıkçası daha fazlasını umuyordum ama elimizdeki bu."

"Sadece zorlamaya devam etmeliyim. Bazı olumlu ve bazı olumsuz günlerimiz oldu ama birlikte ne kadar çok zaman geçirirsek, o kadar güçlü oluyoruz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Perez geçen yıl ortaya koyduğu performansın ardından Ağustos ayında yeni Red Bull kontratını kaptı ve 2022 yılında takımla yarışmaya devam edecek.

Ayrıca Meksikalı pilot, kış testleri altı güne çıkarıldığı için yeni takımıyla sezon öncesinde daha fazla test yapabilecek.

Geçen yıl cuma antrenmanlarının her birinin 90 dakikadan 60 dakikaya düşürüldüğü göz önüne alındığında Perez, yeni Red Bull'u anlayabilmek için daha fazla imkana sahip olacak.

Perez, "Kulağa tuhaf gelebilir ama çok fazla zamanım yoktu. Test günlerinin sayısı ve antrenman süresinin kısalmasının etkisi vardı, sonuçta her pist farklı."

"Burada çok farklı bir araç olması da muhtemelen durumu biraz zorlaştırdı. Fakat bu konuda sorun yaşayan tek kişi ben değilim. Diğer harika sürücülerin de araçlarından en iyisini çıkarmakta zorlandığını gördük." dedi.