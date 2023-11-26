Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Perez, pist limitleri kuralları için hızlı çözüm çağrısında bulundu

FIA pist limitlerinin denetlenmesi için olası bir yapay zeka çözümü geliştirirken, Sergio Perez sporun yönetim organını iş başına çağırıyor.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Sergio Perez, Red Bull Racing

Meksikalı pilot, aralarında takım arkadaşının da bulunduğu pist limiti kurallarına takılan altı pilottan biriydi. Logan Sargeant ve Nico Hulkenberg'in de iki kez yakalandığı sıralama seansı boyunca zamanları silindi.

Perez kendisini beşinci sıraya çıkarır çıkarmaz 1:23.868'lik zamanının 1. virajda pist limitlerini aştığı için silindiğini ve bu nedenle dokuzunculuğa düştüğünü öğrendi.

Perez, "Her zaman sinir bozucu, özellikle de bu kadar yakınken ama sadece hakemlere güvenmek zorundasınız."

"Yani, şu anda durum böyle ama umarım kış boyunca hem pilotlar için daha iyi bir çözüm bulabiliriz. Çünkü bu herkes için kafa karıştırıcı bir durum." 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

"Sıralamaları bitirdikten sonra tüm öğleden sonra ceza alıp almama konusunda tartışan takımların olması hoş görünmüyor. Pist limitleri için daha iyi bir çözüm bulmaya çalışmak için önümüzde bazı çalışmalar olduğunu hissediyorum" dedi.

Onun bu çağrısı, FIA'nın soruna olası bir yapay zeka çözümü üzerinde çalıştığını açıkladığı sırada geldi. Ancak konuyla alakalı bir çözümü olup olmadığı sorulduğunda Perez, "Hiçbir fikrim yok. Şu anda sahip olduğumuzdan daha iyi bir çözüm üzerinde çalışıyor olmalılar ve pistler üzerinde de çalışıyorlar. Sanırım bu sorunları sadece pistlerin yapısı nedeniyle kendimiz yaratıyoruz." dedi.

Sıralama turlarıyla alakalı görüşlerini bildiren Perez, "İdeal bir seans değildi. Aslında gerçekten zor bir seanstı ve o tur zamanının silinmesi canımı yaktı."

"En temiz geçirdiğimiz üçüncü bölüm değildi. Sonunda 6. virajda bir hata yaptım ve bu da bana zaman kaybına mal oldu ama buna rağmen en azından 5. başlayacaktık.. Ama şimdi silinen turlarla birlikte işler biraz daha zorlaşıyor."

"Bence yarın uzun bir yarış olacak, her şey olabilir. Bence yarınki en önemli şeylerden biri lastik ufalanması olacak, bakalım ne yapabileceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber McLaren, güncellemelerin kötü yol tutuş özellikleri getirip getirmediğini araştırmalı
Sonraki haber 2023 Abu Dabi GP: Verstappen tarihi sezonunu zafer ile kapattı, Mercedes şampiyonada ikinci sırasını korudu!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

Formula 1
Abu Dabi GP

Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek

Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek

Formula 1
Abu Dabi GP

Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek

Magnussen: "Bence bugünün en olumlu yanı son yarış olmasıydı"

Magnussen: "Bence bugünün en olumlu yanı son yarış olmasıydı"

Formula 1
Abu Dabi GP

Magnussen: "Bence bugünün en olumlu yanı son yarış olmasıydı" Magnussen: "Bence bugünün en olumlu yanı son yarış olmasıydı"

Sergio Perez
Daha fazlası
Sergio Perez
Perez, Abu Dabi'deki 'hakem eleştirilerinin' ardından resmi uyarı aldı

Perez, Abu Dabi'deki 'hakem eleştirilerinin' ardından resmi uyarı aldı

Formula 1
Abu Dabi GP

Perez, Abu Dabi'deki 'hakem eleştirilerinin' ardından resmi uyarı aldı Perez, Abu Dabi'deki 'hakem eleştirilerinin' ardından resmi uyarı aldı

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"

Formula 1
Abu Dabi GP

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak" Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"

Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"

Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"

Formula 1
Abu Dabi GP

Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak" Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"

Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?

Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?

Formula 1
Abu Dabi GP

Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler? Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

Formula 1
Abu Dabi GP

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek! Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Formula 1
Abu Dabi GP

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Son Haberler

Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"

Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"

MGP MotoGP
Valensiya GP

Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm" Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"

Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?

Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler? Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?

Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek

Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol