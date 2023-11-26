Perez, pist limitleri kuralları için hızlı çözüm çağrısında bulundu

Meksikalı pilot, aralarında takım arkadaşının da bulunduğu pist limiti kurallarına takılan altı pilottan biriydi. Logan Sargeant ve Nico Hulkenberg'in de iki kez yakalandığı sıralama seansı boyunca zamanları silindi.

Perez kendisini beşinci sıraya çıkarır çıkarmaz 1:23.868'lik zamanının 1. virajda pist limitlerini aştığı için silindiğini ve bu nedenle dokuzunculuğa düştüğünü öğrendi.

Perez, "Her zaman sinir bozucu, özellikle de bu kadar yakınken ama sadece hakemlere güvenmek zorundasınız."

"Yani, şu anda durum böyle ama umarım kış boyunca hem pilotlar için daha iyi bir çözüm bulabiliriz. Çünkü bu herkes için kafa karıştırıcı bir durum."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

"Sıralamaları bitirdikten sonra tüm öğleden sonra ceza alıp almama konusunda tartışan takımların olması hoş görünmüyor. Pist limitleri için daha iyi bir çözüm bulmaya çalışmak için önümüzde bazı çalışmalar olduğunu hissediyorum" dedi.

Onun bu çağrısı, FIA'nın soruna olası bir yapay zeka çözümü üzerinde çalıştığını açıkladığı sırada geldi. Ancak konuyla alakalı bir çözümü olup olmadığı sorulduğunda Perez, "Hiçbir fikrim yok. Şu anda sahip olduğumuzdan daha iyi bir çözüm üzerinde çalışıyor olmalılar ve pistler üzerinde de çalışıyorlar. Sanırım bu sorunları sadece pistlerin yapısı nedeniyle kendimiz yaratıyoruz." dedi.

Sıralama turlarıyla alakalı görüşlerini bildiren Perez, "İdeal bir seans değildi. Aslında gerçekten zor bir seanstı ve o tur zamanının silinmesi canımı yaktı."

"En temiz geçirdiğimiz üçüncü bölüm değildi. Sonunda 6. virajda bir hata yaptım ve bu da bana zaman kaybına mal oldu ama buna rağmen en azından 5. başlayacaktık.. Ama şimdi silinen turlarla birlikte işler biraz daha zorlaşıyor."

"Bence yarın uzun bir yarış olacak, her şey olabilir. Bence yarınki en önemli şeylerden biri lastik ufalanması olacak, bakalım ne yapabileceğiz." dedi.