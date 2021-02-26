Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor

Perez bu hafta ilk defa bir Red Bull F1 aracı sürdü. Meksikalı pilot Salı günü 2019 aracı RB15’i sürdü, Çarşamba günü ise bu sezonki RB16B’yle çekim günü kapsamında test sürüşü yaptı.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Racing Point’ten ayrılan Meksikalı pilot, tek yıllık kontratla Red Bull’da Alex Albon’un koltuğuna getirildi.

Bu da, 2013’teki tek yıllık McLaren deneyiminin ardından Perez’in ilk defa üst sıralardaki bir takımla yarışacağı manasına geliyor. 10 yıldır F1’de yarışan Meksikalı pilot, kariyerinin ilk galibiyetini geçtiğimiz sene Sakhir GP’sinde kazanmıştı.

Fakat Red Bull’un araçlarının geleneksel olarak sürücüler için alışması zor araçlar olduğu biliniyor. Özellikle geçtiğimiz senenin RB16 aracıyla Max Verstappen ve Albon’un sezonun başında çok zorlandığı görülebiliyordu.

Autosport/Motorsport.com tarafından, simülatörde ve çekim gününde yeni bir araç konseptine alışmakta zorlanıp zorlanmadığı sorulduğunda Perez, Red Bull konseptinin önceden sürdüğü araçlara kıyasla temel farklılıklarından bahsetti.

Perez, “Çok farklı, şimdiden farklılıkları tespit edebiliyorum.”

“Aracın sahip olduğu güçlü ön kısmı vs. hissedebiliyorsunuz, aracı ve simülatörü sürdüğünüzde karşınıza çıkan ilk farklılıklar bunlar. Bunları çok kısa bir sürede tespit edebiliyorsunuz.” dedi.

Red Bull’da tek 1 tam sezon geçirdikten sonra takımın rezerv pilotu görevine çekilen Albon’un yerine getirilen Perez, Verstappen’in son 4 yıldaki 4. takım arkadaşı olacak.

Albon’un kendisi de, Verstappen’e yetişmekte zorlandığı için 2019 sezonunda sadece 12 yarıştan sonra Toro Rosso’ya düşürülen Pierre Gasly’nin yerine getirilmişti.

Perez, Red Bull’la ilk sürüşünden sonra, kendisinden öncekilerin neden araca uyum sağlamakta zorlandığını anladığını söyledi.

Perez, “Her pilotun uyum sağlayamayacağı bir araç olduğunun açıkça görüldüğünü düşünüyorum.”

“Bunu şimdiden görebiliyorum. Araçtan son saniyenin 10’da birlerini çıkartabilmek adına aracı nasıl ayarlayacağımı öğrenmek için, ne kadar zaman ihtiyacım olduğunu göreceğiz.”

“Bu, araçla sahip olunan tecrübeye ve araçtan nasıl en iyi performansı çıkartabileceğinizi öğrenmeye bağlı. Bunu, aracı tam anlamıyla anladıktan sonra yapabileceğim. Umarım çok zamanımı almaz.” dedi.

Perez Silverstone’da RB16B’yle geçirdiği kısa zamandan sonra kesin bir kanıya varma konusunda kendini tutsa da, gösteri lastiklerinin üstünde, önümüzdeki sezon süreceği araca dair iyi hisler aldığını söyledi.

Meksikalı pilot, “Çekim günüydü, yani tamamen, benim araçta daha rahat hissetmem içindi.”

“Şimdiden araçta potansiyel olduğunu görebiliyorum, farklılıkları da tespit edebiliyorum.”

“Test lastiklerinin üstündeydi ve diğer şeyler de vardı, bu yüzden herhangi bir kanıya varmak istemiyorum.”

“Fakat aracın iyi bir potansiyele sahip olduğunu görebiliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.