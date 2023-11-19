Perez pilotlar şampiyonasında 2. oldu, Mercedes ve Ferrari mücadelesi kızıştı!
Sezonun sondan ikinci yarışı olan Las Vegas GP'de alınan sonuçlarla birlikte takımlar şampiyonasındaki ikincilik mücadelesi iyice kızıştı.
2023 Formula 1 şampiyonası, Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek final yarışıyla sona erecek. Hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında kazananlar uzun süre önce belli olduğu için geride takip edebileceğimiz ikincilik mücadelesi kalmıştı.
Pilotlar şampiyonasında bir dönem Sergio Perez, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso arasında mücadele vardı. Bu mücadele bir süre sonra Hamilton - Perez mücadelesine dönüştü ancak Las Vegas GP itibariyle pilotlar şampiyonasında ikincilik mücadelesi sona ermiş oldu.
Perez, aldığı üçüncülükle puanını 273'e çıkarırken son yarışlarda pek istediği gibi sonuçlar alamayan Hamilton 232 puanda kaldı. Hamilton da arkasındaki Sainz ile 32 puan fark açtığı için sezonu 3. sırada tamamlamış oldu.
Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek final yarışında kazanılabilecek maksimum puan 26 olacağı için, aradaki farkı 41'e çıkaran Perez ikinciliği garantilemiş oldu.
Takımlar Şampiyonası'nda Mercedes, Las Vegas GP'ye Ferrari'nin 20 puan önünde gelmişti ancak İtalyan ekibi bu hafta sonu daha güçlü görünüyordu. Leclerc'in ikinciliği ve Sainz'ın altıncılığı sayesinde Ferrari toplam 26 puan kazandı. Mercedes pilotları Hamilton ve Russell ise yarışı ancak 7 ve 8. sırada tamamlayarak 10 puan toplayabildiler.
Las Vegas GP'de alınan puanlar sayesinde sezon finali öncesinde puan farkı 4'e düşmüş oldu.
Klasmanda arka tarafta 7. sıradaki Williams ile son dönemde iyi bir momentum yakalayan AlphaTauri arasında bir mücadele vardı ancak arkadaki takımlardan hiçbirisi puan alamadığı için bir değişiklik olmadı.
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