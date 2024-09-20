Perez: "Performansımız bizi gerçekten şaşırttı"
Singapur Grand Prix'si cuma gününün ardından konuşan Sergio Perez, Red Bull'un performansının iyi görünmediğini söylüyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Perez geçtiğimiz hafta Bakü'de iyi bir performans sergileyerek bir yılın ardından ilk kez sıralama turlarında takım arkadaşını geride bıraktı.
31 yaşındaki pilot, Carlos Sainz ile yaptığı son kazaya kadar Bakü'de podyuma çıkmak ve hatta belki de yarışı kazanmak için mücadele ediyordu.
Ancak Perez, Singapur'da Bakü kadar iyi bir hafta sonu beklemiyor.
Meksikalı pilot, "İlk antrenman seansına kıyasla biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum, ancak hâlâ oldukça fazla denge eksikliğimiz var."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
"İyi bir turu bir araya getirmek oldukça zor ve performansımız şu anda iyi görünmüyor."
"Bu gerçekten bizi şaşırttı. Gece boyunca yapmamız gereken bazı işler var çünkü ön taraftan oldukça uzaktayız; neredeyse bir saniye gerideyiz."
"Bu konuda neler yapabileceğimizi göreceğiz, oldukça zorlu bir hafta sonu olabilir ama rekabet edebilmek için çok çalışacağız." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!
Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"
MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci
Norris: "Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar