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Formula 1 Singapur GP

Perez: "Performansımız bizi gerçekten şaşırttı"

Singapur Grand Prix'si cuma gününün ardından konuşan Sergio Perez, Red Bull'un performansının iyi görünmediğini söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez geçtiğimiz hafta Bakü'de iyi bir performans sergileyerek bir yılın ardından ilk kez sıralama turlarında takım arkadaşını geride bıraktı.

31 yaşındaki pilot, Carlos Sainz ile yaptığı son kazaya kadar Bakü'de podyuma çıkmak ve hatta belki de yarışı kazanmak için mücadele ediyordu.

Ancak Perez, Singapur'da Bakü kadar iyi bir hafta sonu beklemiyor.

Meksikalı pilot, "İlk antrenman seansına kıyasla biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum, ancak hâlâ oldukça fazla denge eksikliğimiz var."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"İyi bir turu bir araya getirmek oldukça zor ve performansımız şu anda iyi görünmüyor."

"Bu gerçekten bizi şaşırttı. Gece boyunca yapmamız gereken bazı işler var çünkü ön taraftan oldukça uzaktayız; neredeyse bir saniye gerideyiz."

"Bu konuda neler yapabileceğimizi göreceğiz, oldukça zorlu bir hafta sonu olabilir ama rekabet edebilmek için çok çalışacağız." dedi.

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