Perez, "pembe Mercedes'in" gerçekten hızlı olmasını umuyor

Racing Point, 2020 aero konseptini tanıttı ve aracın Mercedes'in konseptini takip etmesi, sezon öncesi testlerinde bir çeşit heyecan yarattı.

Tasarımlardaki benzerliklerin ardından bazıları yeni RP20'yi "pembe Mercedes" olarak yorumlamaya başladı ve Perez de performans anlamında bunun doğru olmasını umuyor.

Perşembe gününü en hızlı ikinci isim olarak tamamlayan Perez, "Onlar gibi bir performans sergilemesini umuyorum ama sanırım henüz çok erken günlerdeyiz."

"Sanırım üzerinden geçmemiz gereken çok şey var. Yapılması gereken çok fazla çalışma var ve tüm ekip tam gaz çalışıyor."

"Ama bu noktada gerçekten iyi olan şey, nihayet Melbourne'de sahip olacağımız şeye çok çok yakın olacak bir araca sahip olmamız. Yani bu çok olumlu bir şey. Her zaman arabamıza geç kaldığımız diğer sezona kıyasla daha çok odaklanabilir ve öğrenebiliriz."

"Sanırım bugün doğru yoldayız ve kesinlikle aracın potansiyeli var. Umarım güçlü şekilde başlayabiliriz."

Racing Point teknik direktörü Andy Green, Motorsport.com'a verdiği demeçte Mercedes'in konseptine doğru gitme kararının 'büyük bir risk' olduğunu söyledi.

Ancak Perez, takımın şu anda çok iyi hazırlandığı düşünüldüğünde, bu kumara değdiğini düşündü.

"Yıllar boyunca tasarımınıza alışıyorsunuz ve sonra bunu dramatik olarak değiştiriyorsunuz, aracınız çok değişiyor. Çalışma şekilleri çok farklı. Elbette bu büyük bir risk, ama bence almaya değer bir risk."

“Açıkçası üzerinde çalışmamız gereken çok şey var, bilirsiniz. Bence iyi bir temelimiz var, bence iyi potansiyele sahibiz."

"Ama önümüzdeki günlerde Melbourne'e mümkün olduğunca hazırlıklı gittiğimizden emin olmak için çok çalışmak zorundayız."