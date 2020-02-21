Perez, "pembe Mercedes'in" gerçekten hızlı olmasını umuyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
215 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
264 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
278 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Perez, "pembe Mercedes'in" gerçekten hızlı olmasını umuyor

paylaşım
yorumlar
Perez, "pembe Mercedes'in" gerçekten hızlı olmasını umuyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Şub 2020 06:18

Sergio Perez, "pembe Mercedes" Racing Point aracının Formula 1 sezonunun başlangıcında da testlerdeki kadar hızlı olmasını umuyor.

Racing Point, 2020 aero konseptini tanıttı ve aracın Mercedes'in konseptini takip etmesi, sezon öncesi testlerinde bir çeşit heyecan yarattı.

Tasarımlardaki benzerliklerin ardından bazıları yeni RP20'yi "pembe Mercedes" olarak yorumlamaya başladı ve Perez de performans anlamında bunun doğru olmasını umuyor.

Perşembe gününü en hızlı ikinci isim olarak tamamlayan Perez, "Onlar gibi bir performans sergilemesini umuyorum ama sanırım henüz çok erken günlerdeyiz."

"Sanırım üzerinden geçmemiz gereken çok şey var. Yapılması gereken çok fazla çalışma var ve tüm ekip tam gaz çalışıyor."

"Ama bu noktada gerçekten iyi olan şey, nihayet Melbourne'de sahip olacağımız şeye çok çok yakın olacak bir araca sahip olmamız. Yani bu çok olumlu bir şey. Her zaman arabamıza geç kaldığımız diğer sezona kıyasla daha çok odaklanabilir ve öğrenebiliriz."

"Sanırım bugün doğru yoldayız ve kesinlikle aracın potansiyeli var. Umarım güçlü şekilde başlayabiliriz."

Racing Point teknik direktörü Andy Green, Motorsport.com'a verdiği demeçte Mercedes'in konseptine doğru gitme kararının 'büyük bir risk' olduğunu söyledi.

Ancak Perez, takımın şu anda çok iyi hazırlandığı düşünüldüğünde, bu kumara değdiğini düşündü.

"Yıllar boyunca tasarımınıza alışıyorsunuz ve sonra bunu dramatik olarak değiştiriyorsunuz, aracınız çok değişiyor. Çalışma şekilleri çok farklı. Elbette bu büyük bir risk, ama bence almaya değer bir risk."

“Açıkçası üzerinde çalışmamız gereken çok şey var, bilirsiniz. Bence iyi bir temelimiz var, bence iyi potansiyele sahibiz."

"Ama önümüzdeki günlerde Melbourne'e mümkün olduğunca hazırlıklı gittiğimizden emin olmak için çok çalışmak zorundayız."

Sonraki haber
Steiner: "F1 Çin'e gitme riskini almamalı"

Önceki haber

Steiner: "F1 Çin'e gitme riskini almamalı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
20 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, neden Mercedes'in DAS sisteminin yasal olduğunu düşünüyor?

2
Formula 1

Vettel: "Mercedes'in sistemi yasal ve kopyalaması zor gibi görünüyor"

3
Formula 1

Perez, "pembe Mercedes'in" gerçekten hızlı olmasını umuyor

14dk
4
Formula 1

2020 Barcelona testleri, 2. gün: Raikkonen sorun yaşamasına rağmen en hızlısı!

5
Formula 1

Marko: "Mercedes'in tasarımı yasal değil"

Son Videolar

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti 04:17
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti

2020 F1 Barcelona testleri 1. gün özeti 04:19
Formula 1

2020 F1 Barcelona testleri 1. gün özeti

F1 Sezon Öncesi Testleri - 1. Gün Değerlendirmesi 07:50
Formula 1

F1 Sezon Öncesi Testleri - 1. Gün Değerlendirmesi

Renault R.S.20 Shakedown 01:00
Formula 1

Renault R.S.20 Shakedown

McLaren MCL35 Shakedown 00:43
Formula 1

McLaren MCL35 Shakedown

Son Haberler

Galeri: Barcelona testleri 2. gün fotoğrafları
F1

Galeri: Barcelona testleri 2. gün fotoğrafları

Perez, "pembe Mercedes'in" gerçekten hızlı olmasını umuyor
F1

Perez, "pembe Mercedes'in" gerçekten hızlı olmasını umuyor

Steiner: "F1 Çin'e gitme riskini almamalı"
F1

Steiner: "F1 Çin'e gitme riskini almamalı"

Gasly: "AT01 Red Bull'a benziyor ama RP20'nin Mercedes'e benzediği kadar değil"
F1

Gasly: "AT01 Red Bull'a benziyor ama RP20'nin Mercedes'e benzediği kadar değil"

Russell: "Mükemmel bir gün geçirmedik"
F1

Russell: "Mükemmel bir gün geçirmedik"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.