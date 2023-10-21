Perez: "Pek çok şey istediğimiz gibi gitmedi"

Perez, yedinci sırada başladığı sprinti beşinci olarak tamamlasa da önündeki McLaren, Ferrari ve Mercedes pilotlarını geçmeyi başaramadı.

Seansın ardından Meksikalı pilot, sprint performansından tatmin olmasa da Pazar günkü yarış için umutlu olduğunu açıkladı.

Perez, "Yarışta ne yapabileceğimizi göreceğiz ve aracın potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya çalışacağız."

"Koşulların benzer olacağını düşünüyorum, bu yüzden öğrenecek çok şey var." dedi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Tam olarak neyin ters gittiği sorulduğunda ise Perez, şunları söyledi: "Açıkçası bu bir sprint yarışıydı, bu yüzden ne yazık ki aracı mümkün olan en iyi şekilde ayarlayamadık."

"Ayrıca lastiklerim çok kötü durumdaydı, bu yüzden pek çok şey istediğimiz gibi gitmedi.

Ancak ana yarışta iyi bir sonuç alabileceğimiz konusunda hâlâ iyimserim."

"Sprint yarışı olduğu için yanlış bir yöne gittiğimize inanıyorum ve Pazar günü iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum." dedi.