Perez, Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyecek

Racing Point pilotunun kontratı normalde üç yıllıktı, ancak takımın Sebastian Vettel'le anlaşmasının ardından kontratı karşılıklı olarak sonlandırıldı.

Bu, Perez'in sezon sonunda koltuksuz kalacağı anlamına geliyor.

Meksikalı pilotun adı Haas ve Williams ile anılsa da, son haftalarda Alex Albon'un yerini alacağı konuşuluyordu.

Fakat Red Bull'un Albon'la devam edeceği ya da Max Verstappen'le çok iyi anlaşan Nico Hulkenberg'i seçeceği düşünülüyor.

Bugün Bahreyn'den gelen bilgilere göre Perez, Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Meksikalı sürücünün bu toplantıyla birlikte emekli olacağını ya da spora bir yıl ara vereceğini açıklaması bekleniyor.

Çünkü Red Bull şimdiye kadar hiçbir pilot değişikliğini basın toplantısıyla duyurmadı ve bu toplantı, Perez'in düzenlediği kişisel bir toplantı olacak.