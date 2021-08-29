Perez: "Pahalıya patlayan aptalca bir hataydı"

Red Bull pilotu Sergio Perez, 2021 Belçika Grand Prix'sinin başlangıcından önce keşif turu atarken aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı.

Meksikalı pilot için her şey bitmiş gibiydi. Normalde yarışa yedinci başlayacak olan Perez'in aracı garaja getirildi fakat yarışa başlayabilmesi için yeterli süre yoktu.

Ancak yoğun yağmur nedeniyle yarışın başlangıcı ertelendi ve Red Bull, Perez'in aracını tamir etti.

Perez'in yarışa pit yolundan başlamasına izin verildi ancak güvenlik aracı arkasında atılan birkaç turdan sonra yarış noktalandı. Perez bu nedenle de yarışı son sırada tamamlamış oldu.

Kaza anında neler olduğu sorusuna Perez, "Orada bir hata yaptım. Koşullar son derece zordu ve hepimiz lastiklerin nasıl olduğunu biliyoruz. Kerbe çıktım, kontrolü kaybettim ve bana gerçekten pahalıya patlayan bir hata yaptım."

"Ekibimin çalışmalarını görmek harikaydı, aracın ön tarafında yoğun şekilde çalıştılar, aracın arka kanadını da değiştirdiler. Sonunda piste çıkmaya hazırdık ve piste çıkıp, yarışmak için gerçekten çok açtık."

"Maalesef bu gerçekleşmedi fakat takım için hasar minimumdu. Artık Zandvoort'u sabırsızlıkla bekliyorum ve neyse ki bu yarış birkaç gün sonra yapılacak." cevabını verdi.

FIA, güvenlik aracı arkasında birkaç tur atılmasına karar verdi ve atılan iki turla beraber de yarış resmi olarak gerçekleşmiş oldu.

Bu, ilk ona girenlerin normalde aldığının yarısı kadar puan almasını sağladı.

Perez bu konuda görüşü sorulduğunda, "Bence dün harika bir iş yapan insanları ödüllendirmeniz gerekiyor. Sonuçta dün herkes risk aldı. Dün hata yapmak gerçekten çok kolaydı ve o kadar çok risk aldık ki bir şekilde dün iyi bir iş yapan insanları ödüllendirmesi gerekiyordu." cevabını verdi.