Perez: "Onun için yaptığım şeylerden sonra, bu durum hayal kırıklığı yaratıyor"

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Brezilya Grand Prix'sinin son turlarında Red Bull kampında yaşananlar büyük ses uyandırdı ve takım içerisindeki gerginlik, bu yıl görmeye alışık olmadığımız şekilde yükseldi.

Verstappen, son güvenlik aracı periyodunun ardından Perez'i geçerek 6. sıraya yükselmişti. Takım, Verstappen'den Charles Leclerc'i de geçerek Monakolu pilottan puan almasını istemişti. Çünkü Leclerc, Perez ile şampiyonada 2. sıra için mücadele ediyor ve Perez'i geçen Verstappen'in, Leclerc'i de geçmesi önemli olacaktı.

Verstappen, kalan turlarda önünde yer alan Alonso'yu ya da Leclerc'i geçemedi. Bu yüzden de takım, son turda Verstappen'den pozisyonunu Perez'e vermesini istedi. Böylelikle Perez, 4. sıradaki Leclerc'e karşı alacağı hasarı azaltabilecekti.

Ancak Verstappen, takım emrine uymadı ve çizgiyi Alonso'nun 0.4 saniye arkasında geçti. Perez'in ise 4 saniye kadar önündeydi.

Perez, kendisine yardımcı olmayan Verstappen'e sinirliydi ve yarışın ardından radyodan "Verstappen gerçekte kim olduğunu gösterdi." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner ise Perez'den yaşananlar için özür diledi. Tüm radyo konuşmaları için haberimizi okuyabilirsiniz.

Yarışın ardından Sky F1 mikrofonlarına konuşan Meksikalı pilot, birçok kez yardımcı olduğu Verstappen'in, bugün kendisine yardım etmemesinin hayal kırıklığı yarattığını söylüyor.

Konu hakkında konuşan Perez, "Bana ona yol vermem gerektiği ve [Eğer Verstappen, Alonso ve Leclerc'i geçemezse] pozisyonu geri alacağım söylendi. Onun tarafında iletişim nasıldı bilmiyorum. Neden böyle yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok."

"Belki de ona sormalısınız. Söyleyecek pek bir şeyim yok. Dürüst olmak gerekirse; onun için yaptığım tüm şeylerden sonra, bu gerçekten biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Gerçekten şaşırdım."

"Charles'ı Abu Dabi'de geçmeye çalışacağız. Bu hafta sonu kesinlikle yavaştık, umarım Abu Dabi'de normal formumuza dönebiliriz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images