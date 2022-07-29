Perez: "Önümüzdeki dört yarış kritik olacak"

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Sergio Perez sezona güçlü şekilde başlayıp, Monako'da zafere ulaşmasının ardından şampiyonluğun ana adaylarından birisi haline gelmişti.

Ancak son yarışlarda peş peşe şanssızlıklar yaşadı ya da çeşitli hatalar yaptı. Bundan ötürü de şampiyonada geriye düştü.

Bitime 10 yarış kala Verstappen'in 70 puan ardında yer alan Perez, şanssızlıklarına bu hafta sonu son vermek istiyor.

Meksikalı pilot, şampiyonluk için savaşmak istiyorsa ilerleyen dört yarışta iyi sonuçlar alması gerektiğinin farkında.

Perez şöyle konuştu: "Önümüzde daha çok yarış var."

"Son yarışta en iyi performansımı gösteremedim ama dördüncü bitirdim ve çok sayıda puan kazandım."

"Son yarışlarda finiş görememek benim için çok daha acı verici oldu. Şampiyonadaki şansımı çok fazla etkilediler."

"Bu hafta sonu bir şeyler deneyeceğim ve umarım sorunsuz bir hafta sonu geçirebiliriz." "Araçta rahatım. Son dönemde beni engelleyen sorunları çözeceğimizi ve sezonun önceki kısmında gösterdiğim formu geri kazanacağımı düşünüyorum."

"Önümüzdeki dört yarış, şampiyonluk şansım için kritik olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images