Perez: "Ön bölümde olsam podyum için savaşırdım"

Cumartesi günü kaza yapan ve yarışa gerilerden başlayan Sergio Perez, damalı bayrağı yedinci sırada görerek son yarışlardaki en iyi sonucunu aldı.

Perez yarışın ardından şöyle dedi: "Şartlar ve diğer her şey gerçekten çok zorlayıcıydı."

"İlk stint ve başlangıç tam bir kabustu. Yol tutuşumuz yoktu; bu yüzden birkaç sıra kaybettik."

"Neyse ki öndekiler pite girmeye başladı ve sonra biraz arayı kapattık ama ilk stint çok zordu. İkinci ve üçüncü stintlerde gayet iyiydik, George'u geçmeyi başardık, onu geride bıraktık ve yapabileceğimiz en yüksek dereceyle yarışı bitirdik.”

“Elde edebileceğimiz maksimum derece yedincilikti.”

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez ile mücadele ediyor Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bunun etkileyici bir sürüş olup olmadığı sorusuna Perez, “Sanırım sadece olumlu yönlere bakmalıyım."

"Çok güçlü bir Cuma günü geçirdik, tempo açısından güçlü bir yarış çıkardık. Tempo gayet iyiydi ve bu olumlu bir şey. Eminim gerisi kendi kendine hallolacaktır."

"Bu bir zaman meselesi. En önemlisi gerekli tempoya sahip olmamız, umarım Belçika'da podyum mücadelesine dönebilirim."

“Tempomla ilgili bir sorun olmadığını biliyorum, ön tarafta savaşacak hızım var. Sadece temiz bir hafta sonuna ve sıralama turlarını üst sıralarda bitirmeye ihtiyacım var. Çünkü hızlıyım ve önemli olan da bu." cevabını verdi.

Güncellemeler sorulduğunda Perez, “Onlara her zaman dikkatle bakmak zorundayız. Araçta takılı olan parçaların doğru yönde olduğunu hissettim, denge iyiydi."

"Fakat hâlâ bu konuda sorunlarımız var. Önemli olan aracı her anlamda dengeleyebilmek. Bence önümüzdeki hafta sonlarında ihtiyacımız olan şey bu.” cevabını verdi.

Ön bölümde başlasaydı, podyum için çekişip çekişemeyeceği sorusuna Perez, “Evet, bence bugün bunu yapabilecek hıza sahiptik.”

“Sırada Spa var ve orası ilginç olacak. Bence orada bizi kolay bir yarış beklemiyor fakat heyecanlıyım."

"Çok farklı bir hafta sonu olacak, bu yüzden sabırsızlanıyorum.”

"Şahsen tamamen kendime, kendi performansıma ve takımla birlikte çalışmaya odaklanmalıyım. Günün sonunda benim için en önemli şey benimle çalışan insanlar, bu yüzden onlara elimden gelenin en iyisini vermeliyim çünkü bunu hak ediyorlar."

"En olumlu şey, temponun birkaç hafta öncesine kıyasla eksik olmaması. En olumlusu bu.”