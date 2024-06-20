Perez: "Neyin yanlış gittiğini anladım"

Red Bull pilotu Sergio Perez, son iki yarışta kaza yaparak puan alamadı ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Ceza aldığı göz önüne alındığında, son yarışta bir şeyleri farklı yapıp yapmayacağı sorusuna Perez şöyle yanıt verdi: "Geriye dönüp baktığımda farklı bir şey yapmazdım."

"Takımın bana söylediği şeylere tamamen güveniyorum. Kazadan sonra aynalarımda görüş çok düşüktü. Sanırım tüm sürücüler aynı durumdaydı çünkü yarış boyunca toz içindeydiler."

"Bu yüzden hasar hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sanırım geçmişte buna benzer pek çok olay gördük. Sadece birkaç yarış önce bir kaza yaşandı ve hiçbir şey olmadı."

"Bu yüzden ceza alınca biraz şaşırdık ama şu anda yapabileceğimiz bir şey yok."

Arka tarafla ilgili sorunu çözüp çözemedikleri sorusuna, "Hafta sonundan sonra pek çok sorunu tespit ettik. O zaman tek bir sorunumuz olduğunu düşünmüştük. Fakat sonra birkaç sorun daha olduğunu gördük."

"Yani genel olarak kötü bir hafta sonuydu. Şimdi, buradan nereye gidebileceğimize bakacağız."

"Bu açıdan son birkaç gündür çok sıkı çalışıyorduk, fabrikaya gittim ve orada her şeyi çok iyi anladık."

Aracı sürmenin daha zor hale mi geldiği sorusuna Perez, "Özellikle bu pistlerde biraz sıkıntı çektiğimizi düşünüyorum"

"Montreal, yol tutuş çok düşük. Orada mekanik ve aero sorunlarımız vardı. Aradaki fark inanılmaz derecede büyüktü." cevabını verdi.

Son olarak bu hafta sonundan beklentisi sorulduğunda, "Grid cezası göz önüne alındığında, bence bu hafta sonu buradan en çok puanla ayrılan takım olabilirsek iyi bir hafta sonu olacak. Hedef podyuma geri dönmek." cevabını verdi.