Perez: "Newey pilotların dilinden çok iyi anlıyor"

Adrian Newey, Formula 1 tarihinin en başarılı tasarımcılarından birisi olarak görülüyor ve şimdiye kadar çalıştığı her takıma büyük başarılar getirdi.

1990'larda Williams'ta çalışan ve şampiyonluklar kazanan bir otomobil tasarlayan Adrian Newey, daha sonra bu başarısını McLaren'da ve Red Bull'da sürdürdü.

Newey, çalıştığı takımlardaki pilotlarla da her zaman çok iyi anlaşan bir isimdi ve kendisiyle çalışmayı seven isimlerden biri de dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'di.

Yeni sezonda Red Bull'da Newey tarafından tasarlanan RB16B'nin direksiyonuna geçecek olan Sergio Perez, İngiliz mühendisten övgüyle bahsetti.

Meksikalı pilot şöyle konuştu: "Adrian Newey ile olan görüşme, benim üzerimde gerçekten çok güçlü bir etki yarattı."

"Ofisi, Christian Horner'ın ofisinin hemen yanında ve oradan geçerken Adrian'ın yaptığı çizimleri gördüm. Orada çalışıyordu."

"Onunla konuşmaya başladığımızda, sanki bir yarış pilotu ile iletişim kuruyormuş izlenimine kapılıyorsunuz. Sizinle bir yarış pilotu ile aynı diyaloğu kurabiliyor, ki bu gerçekten şaşırtıcı."

"Bazen bir pilot ile yarış mühendisi arasında küçük mesafeler olur, ancak Adrian Newey'de durum kesinlikle böyle değildi."

"Newey, yarış pilotlarını çok iyi anlıyor ve sizin ne demek istediğinizi biliyor. Onunla tanışır tanışmaz, üzerimde hemen güçlü bir izlenim bıraktı."