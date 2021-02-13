Perez: "Newey'le konuşmak, bir yarış pilotuyla konuşmak gibi"

Meksikalı pilot, geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Alex Albon'un koltuğuna oturacak. Böylece yeni sezonda Red Bull'da Max Verstappen'le birlikte yarışacak.

Perez, Milton Keynes’teki Red Bull fabrikasındaki ilk turunda 62 yaşındaki Newey’in çok daha modern CAD sistemini kullanmak yerine işlerinin çoğunu bir kalem ve kağıtla yaptığı ofisinde de bulundu.

Perez'in ve diğer tüm pilotların dilinden anlama yeteneği olan Newey'in de yararlandığı bazı teknolojiler yok değil.

Fabrika turunu kayda alan Red Bull ekibinin videosunda konuşan 31 yaşındaki pilot, “Bunu Adrian'dan almak ve büyük çizim makinesini orada görmek beni çok ama çok etkiledi. Çok etkilendim."

“Ofisin oradan her geçtiğinizde bir şeyler çizdiğini görüyorsunuz."

"Sürücülerle kurduğu iletişim... neden bahsettiğinizi bir başka pilotun anladığı ölçüde anlıyor. Onunla konuşmak, bir yarış pilotuyla konuşmak gibi. "

Red Bull'un 2021 kampanyasında yarışacak olacak olan Perez, aracı sezon öncesi testlerinde ilk kez sürecek. Buna da bir aydan daha az bir süre kaldı.

Sezon açılış yarışı ise testlerden iki hafta sonra yine Bahreyn pistinde yapılacak.

Deneyimini ve bilgilerini takıma getirebileceğini düşündüğünü belirten Perez, "Bu sporda farklı takımlarda ve farklı alanlarda bulundum."

“Bireysel olarak neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Takımı belirli alanlarda ileriye taşıyabileceğimi de hissediyorum."

"Ekiple paylaştığımız bazı iyi fikirler zaten var, umarım performansa da yansıtabiliriz."

"Yeni bir ekip olduğu için çok farklı. Öğrenmen gereken çok şey var ki bu biraz zaman alıyor. Tüm süreçleri inşa ediyor ve bu işi sezon öncesine yerleştiriyorsun."

“Hiçbir şeyin kolay olmadığı bir zamandayız, öğrenmeli, çalışmalı ve araçla hızlanmalısınız. Bu herkes için geçerli."

"Takım değiştiren çok sayıda pilot var, bu yüzden kimin yeni takımına en hızlı şekilde adapte olduğunu izlemek güzel olacak." dedi.