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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Neredeyse araçtan çıkıyordum"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, yeni takımıyla ilk yarışında yaşadığı sorun nedeniyle yarışı bırakmaya hazırlandığını ama sonrasında her şeyin geri geldiğini belirtti.

Perez: "Neredeyse araçtan çıkıyordum"

Meksikalı sürücü, 11. sıradan başladığı yarışta daha henüz formasyon turunda motorun stop etmesiyle yolda kaldı.

Sonrasında aracı bir şekilde çalışıp yarışa pit yolundan başlayan Perez, damalı bayrağı beşinci sırada görerek hasarı en aza indirmeye çalıştı.

Perez, yarışın ardından şöyle dedi: "Başlangıçta ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Virajın ortasına geldiğim an her şey kapandı. Araçtan çıkmak üzereydim ve ardından Jonathan'la konuşmaya başladık."

"Onu dinledim ve sadece aracı tekrar çalıştırıp, yola devam ettim. Ancak başlangıçta hiçbir şey duyamadım, mühendisleri duyamadım. Sonra her şey geri geldi ve bu yüzden durum iyiydi."

Perez sonrasında pit yolundan güçlü bir yarış çıkardı ve takıma güçlü bir beşincilik getirdi.

"Açıkçası tüm bu mesafeyi tamamlamayı başardığımız için gerçekten mutluyum. Dün son bölüme kalamadığım için gelişimimiz biraz etkilendi ve açıkçası bu durum gerçekten üzüntü vericiydi. Sıralama turlarından en iyisini çıkaramadım, fakat bugün işler biraz daha yolundaydı. Her şey her geçen tur daha iyiye gitti. Bugün en önemli şey tamamlamayı başardığım turlardı."

"Yarış tempomun güçlü olması kesinlikle çok olumlu. Ama hâlâ yerine oturmayan pek çok şey var. Her şey bir araya geldiği zaman oldukça güçlü olacağımızı düşünüyorum."

Perez, orta grupta yarışmanın zorluğuna dikkat çekti.

"Çok aşırı zevk aldığımı söyleyemem çünkü gerçekten peş peşe gidiyorsunuz. Yarışım asla yerine oturmadı."

"Yine de araçla ile olan anlayışımdan büyük keyif aldım. Birbirimizi daha fazla hissetmeye başladık ve bu açıdan çok memnunum."

Tam olarak neden yavaş kaldığı sorusuna Perez, "Aracı nasıl sürdüğümle alakalı bazı özel sorunlar var. Sürüşümü araca göre uyarlamam gerekiyor. Öncelikle aracı, sürülmesi gerektiği şekilde sürdüğümden emin olmam lazım ve sonra bunun üzerinde çalışmalıyım. Tabii ki bunlar zaman alıyor çünkü alışık olduğumdan çok farklı bir şey." dedi.

Perez, kendi yarışından memnun kalsa da, Max Verstappen'in kaçırdığı galibiyete üzüldü.

 “Benim açımdan işlerin nasıl başladığını düşündüğünüzde, sonuçtan memnun kaldım. En önemlisi, bugün her turda aracı daha iyi anlayarak, tam yarış mesafesi tamamlamayı başardık."

"Max'in yarışı kazanmaması çok üzücü. Araç gerçekten hızlıydı, ancak önümüzde hâlâ pek çok yarış var. Bugünün sonucunu kabullenmek ve zamanını beklemek gerekiyor."

"Şahsen aracı anlama açısından geçen hafta sonundan memnunum. Rahat bir insan olarak görünmeme rağmen, mühendislerle çok çalışıyorum. Bir noktada nihayet yeni aracın tüm özelliklerini anlayacağız ve sonrasında daha da güçleneceğiz. "

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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