Perez: "Nerede vakit kaybettiğimi biliyorum"

Meksikalı pilot, Bahreyn'de Red Bull'la ilk Formula 1 yarışına katılmıştı ve formasyon turundaki sorun nedeniyle yarışa pit yolundan başladı.

Yaşadığı sıkıntılar ve testlerin 1.5 gün sürdüğü göz önüne alındığında beşincilik kendisi için kötü bir sonuç değildi.

Imola öncesi konuşan Perez, "Yaptığımız kısa ve sınırlı miktarda test düşünüldüğünde, şimdiye kadar her şey iyi gidiyor. Normalde testlerde üç güne sahip oluyoruz, ancak bizim 1.5 günümüz vardı. Yapmamız gereken aero çalışmaları düşünüldüğünde, geriye araca alışmak için çok az vakit kaldı. Bahreyn çok özel bir yer ama işler doğru yönde gitti. Bence her kilometre büyük fark yaratıyor." dedi.

Perez, Bahreyn'deki ilk yarışında beşinci oldu ve bu deneyimin öneminden bahsetti.

"Takım için birkaç puan almayı başardık, ki bunu başarmak bence çok önemliydi. Aynı zamanda çok sayıda mesafe tamamladık ve her kilometrenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Büyük adımlar atıyorum ve nerede zaman kazanabileceğimi biliyorum. Nerede gelişebileceğimi de görebiliyorum."

"Arkadan başlayınca yarışınız kolay olmuyor. Her zaman takım arkadaşınızdan çok farklı bir stratejiniz oluyor ve diğerlerine göre farklı bir yarış çıkarıyorsunuz. Lastiklerinizi istediğinizden daha fazla kontrol etmeniz gerekiyor. Trafikte çok fazla zaman geçiriyorsunuz, haliyle ideal değil. Sonuçta bu puanlar çok önemliydi. Kötü günden en iyi şekilde yararlanmak, şampiyona için çok önemli."

Imola sorulduğunda Perez, "Bunun favori pistim olduğunu söyleyemem ama yine de hoşuma gidiyor. Güvenlik aracı olmadığı takdirde tek pit stoplu bir yarış olabilir ve taraftarlar için sıkıcı geçebilir. Umarım ilk andan itibaren iyi durumda oluruz ve doğru yönde ilerleyebiliriz." cevabını verdi.

Son olarak, RB16B ile sabırsızlıkla beklediği bir pist olup olmadığı sorusuna, "Tamamı! Kendi açımdan aracın limitlerini bulmam ve gerçekten rahat hissetmem çok önemli. Şu anda araç neler olduğuyla ilgili çok fazla şey düşünmem gerekiyor. Gelişiyoruz ve çok rekabetçi bir araca sahibiz. Bu yüzden ön tarafta olmak istiyoruz."

"Amacım aracın potansiyelinden en iyi şekilde faydalanmak, mümkün olan en kısa sürede hızlanmak ve hafta sonundan hafta sonuna en iyisini çıkarmak." cevabını verdi.