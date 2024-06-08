Perez: "Nerede olduğumuzu söylemek çok zor"

Cuma günü antrenman turlarını 10. sırada tamamlayan Sergip Perez, hava koşullarının performans üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirtti.

Meksikalı sürücü şöyle dedi: "Hava koşulları göz önüne alındığında zor bir gündü."

"Cumartesi günü her şeyi doğru yapmamız gereken çok önemli bir sıralama turumuz var."

"İkinci seansta pist koşullarının nasıl değiştiğini gördük, bu nedenle doğru zamanda hızlı bir tur atamazsak bu pek çok şeyi etkileyecektir."

"Araçta yapılması gereken bazı değişiklikler var ama ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hava durumu göz önüne alındığında, güç dengesi hakkında bir sonuca varmak zor."

Geçiş lastikleriyle iyi bir ilerleme kaydettiklerini belirten Perez, kuru zemin lastikleriyle doğru zamanda tur atamamanın sonuçlarını etkilediğini söyledi.

Ancak bu durumun kendisini rahatsız etmediğini belirten Perez, "Ne kadar rekabetçi olduğumuzu cumartesi günü göreceğiz," diyerek umutlu bir mesaj verdi.