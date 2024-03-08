Perez: "Nerede gelişmemiz gerektiğini biliyoruz"
Red Bull pilotu Sergio Perez, henüz araçta tam olarak mutlu olmadığını ve geliştirmeleri gereken yerler olduğunu söylüyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Shameem Fahath
Sergio Perez, perşembe günü gerçekleştirilen antrenman turlarında Max Verstappen'le aynı turları çıkarmakta yine zorlandı.
Günün ardından konuşan Perez, şöyle dedi: "Aracın iyi durumda olduğunu düşündüğüm olumlu bir gündü."
"Ayarları iyileştirmek gerekiyor fakat şu anda bile her şey iyi görünüyor. Üstelik takım yarın ne yapılması gerektiğini de gayet iyi biliyor."
"Aracın daha hızlı olması için ne yönde hareket etmemiz gerektiği konusunda net bir fikrimiz var."
"Bunu yaparsak, hem sıralama hem de yarış temposunda ileriye doğru gideceğiz."
Perez şöyle devam etti: "Dediğim gibi, bugünden çok memnunum. Şimdi görev sıralama turlarında tüm parçaları bir araya getirmekte; asıl hedef bu. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz?"
"Pistin ilk sektörü çok hızlı ve trafiğe girerseniz epey zaman kaybedebilirsiniz, bu yüzden yarın temiz bir iş çıkarmamız gerekiyor."
"Cuma gününü sabırsızlıkla bekliyorum."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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