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Formula 1 Singapur GP

Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"

Sergio Perez, 10. sırayı alarak puan elde etmeyi başarsa da takımın Austin'de daha iyi bir iş çıkaracağına inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez, Marina Bay'deki yarışa 13. sıradan başladı ve 10. sıraya kadar yükseldikten sonra önündeki Nico Hulkenberg'i geçmeyi başaramadı.

Meksikalı pilot, yarışın kendisi için pek iyi geçmediğini dile getirirken takımın hatalarını anladığını söyledi.

"Bence oldukça iyi bir ilk stint attık ama ne yazık ki bunu değerlendiremedik."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Ne yazık ki Carlos erken pitle beni geçti. Pistte geçiş yapmak çok zordu. Tüm yarış boyunca Nico'nun arkasında olmak tam bir felaketti. Oldukça acı verici bir öğleden sonraydı."

"Yine de geriye dönüp baktığımızda neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz." 

"Yapmamız gereken bazı işler var. Daha standart bir piste gittiğimizde, biraz daha fazla hız gösterebileceğimizi ve Austin için bazı güncellemeler yapabileceğimizi umuyorum."

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