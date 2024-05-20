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Formula 1 Emilia Romagna GP

Perez: "Elde edebileceğimiz en iyi sonuç buydu"

Sergio Perez, Red Bull'dan takım arkadaşı Max Verstappen'in kazandığı Formula 1 Imola Grand Prix'sinde sekizinci olmanın “elde edebileceği en iyi sonuç” olduğunu söyledi.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, drives off the track into the gravel

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Meksikalı pilot Sergio Perez, sıralama turlarında Daniel Ricciardo'nun RB'sinden 0.015 saniye yavaş kalmasının ardından Q2'de elendi.

Perez, yarışa sert lastiklerle başladı ve sanal ya da normal güvenlik aracından faydalanmayı umdu. Fakat yarış hiç duraklamadı ve Perez de bu fırsatı elde edemedi.

Perez, her iki RB aracını ve Nico Hulkenberg'in Haas'ını geride bırakmayı başarsa da, "çok zorlu bir yarıştı" dediği mücadeleyi takım arkadaşı Verstappen'in 55 saniye gerisinde, sekizinci sırada tamamlayabildi.

Yarıştan sonra Perez, "Elde edebileceğimiz en iyi sonucun bu olduğunu biliyorduk. Açıkçası, başlangıçta zor olacağını tahmin etmiştik ancak doğru zamanda girebilecek bir güvenlik aracıyla tekrar mücadeleye girebilmeyi umuyorduk." dedi.

Güvenlik aracı, Perez için en iyi ihtimalle 28. turda -önündeki sürücülerin pite girmesinin ardından- girmeliydi fakat bu durumda bile lider Verstappen'in yaklaşık 15 saniye gerisinde beşinci sırada yer alırdı.

Perez, 17. turda Rivazza çakıl tuzağına girip yaklaşık beş saniye kaybetmesine neden olan bir lastik kilitlenmesi de yaşadı.

Perez, "Orada araç biraz hasar aldı." diye ekledi.

 Perez sert hamurlarla geçtiği ilk bölümde, pite girmeden önce Lando Norris, Oscar Piastri, Carlos Sainz ve George Russell tarafından geçildi. Daha önce sık sık 1:21'lerde tur atsa da, bu geçişlerin ardından pite girene kadar bunu bir daha asla yapamadı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Geçilirken mümkün olduğunca az zaman kaybetmek istedim. Fakat o bölümün sonuna gelmiştik, sıcaklıklar düşüyordu ve yol tutuş çok kötüydü.”

Red Bull, Verstappen'in pole pozisyonu ve zaferine rağmen Imola'da zorlu bir hafta sonu geçirdi; her iki sürücü de antrenmanlarda doğru ayarları bulmakta zorlandı.

Perez, İtalyan pistindeki performans eksikliğinin “piste özgü” olduğunu söyledi ancak McLaren ve Ferrari'nin önümüzdeki hafta sonu yapılacak Monako Grand Prix'si öncesinde "ileriye doğru iyi bir adım attığı" konusunda uyardı.

Perez, sözlerini, "Monako'da çok güçlü bir McLaren ve Ferrari bekliyoruz, bu yüzden zorlu bir mücadele olacak." şeklinde tamamladı.

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