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Perez: "Mümkün olan en iyi performansı sergilemeliyiz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, eğer ilk yılında Red Bull'un şampiyon olmasına yardım edebilirse, bundan memnuniyet duyacağını söylerken, kalan yarışlarda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Perez: "Mümkün olan en iyi performansı sergilemeliyiz"

Red Bull, sezonun bitimine iki yarış kala takımlar şampiyonasında 5 puan geride ikinci sırada yer alıyor. Pilotlar şampiyonasında ise Max Verstappen 8 puan farkla ilk sırada yer alıyor.

Bu yıl takımdaki ilk senesini geçiren Perez, kalan yarışlarda ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, eğer mutlu sona ulaşırlarsa, bundan büyük memnuniyet duyacağını belirtti.

Perez şöyle dedi: "Şansımızı değerlendirebilmek adına her şeyimizi ortaya koyacağız."

"Bu son iki yarış takımımız için çok önemli ve bence kesinlikle Mercedes'le olan mücadele çok yakın geçecek. Bu yüzden umarım zirvede yer alabiliriz. Fakat hafta sonuna mümkün olabilecek en iyi şekilde hazırlandık."

"Yılın bu noktasında, böyle bir mücadeleye sahip olmak harika."

"Eğer ilk yılımda takımlar şampiyonasında şampiyon olmamıza yardım edebilseydim benim için harika olurdu."

"Takıma yardım edebilmek ve bu takımlar şampiyonluğunu takıma getirmek gerçekten özel olur."

"Fakat dediğim gibi, mücadelede olmak harika ve mümkün olan en iyi hafta sonunu geçirmeye çalışmalıyız. Sonrasında nereye gideceğini göreceğiz."

Red Bull'un yaşadığı arka kanat ve DRS problemleri sorulduğunda Perez, "Bu konuda her şey kontrol altında ve bir sorun yok. Aracımız için her tür arka kanada sahibiz, bu yüzden ekleyecek bir şey yok." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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